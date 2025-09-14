На Камчатке сейсмологи зафиксировали более 60 афтершоков магнитудой до 7,4

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 31 0

Ранее в регионе была объявлена угроза цунами.

Сколько афтершоков зафиксировали на Камчатке 13 сентября

Фото: © РИА Новости/Александр Пирагис

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Землетрясение на Камчатке

На Камчатке за сутки специалисты зафиксировали 62 повторных подземных толчка. Об этом ГУ МЧС России по Камчатскому краю сообщило в своем Telegram-канале.

«За сутки произошли 62 афтершока магнитудой от 3,5 до 7,4, из них восемь ощущаемых. Магнитуда одного из афтершоков составила 7,4. Он ощущался в населенных пунктах силой до шести баллов», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что в некоторых районах Камчатского края была объявлена угроза цунами. Однако в МЧС сообщили, что подхода волны к населенным пунктам не произошло.

Мощное землетрясение произошло на Камчатке 30 июля 2025 года. Оно признано сильнейшим с 1952-го и отнесено к так называемым мегаземлетрясениям. К тому же оно считается крупнейшим, произошедшим на Земле с 2011 года. Отмечается, что данное сейсмическое явление стало причиной усиления вулканизма на Камчатке. Всего на полуострове активизировались семь вулканов. А извержение вулкана Крашенинникова и вовсе произошло впервые с XV века.

Повторные подземные толчки (афтершоки) фиксируются до сих пор. Как отмечают специалисты, их сила и частота постепенно уменьшаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на Камчатке зафиксировали восемь афтершоков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Землетрясение на Камчатке
14 сент
Камчатка без паники: выборы продолжаются несмотря на подземные толчки
13 сент
На Камчатке объявили угрозу цунами после землетрясения
13 сент
На Камчатке за сутки зафиксировали восемь афтершоков
6 сент
Путин наградил проводивших операцию во время землетрясения камчатских онкологов
23 авг
Два землетрясения магнитудой более 5,0 произошли у восточного побережья Камчатки
23 авг
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8
21 авг
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на Камчатке
20 авг
На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3
12 авг
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,3
11 авг
Вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 12 километров
+10° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
84.38
-1.28 99.33
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:22
Число погибших после взрыва в Орловской области увеличилось до трех человек
9:03
Виновата не погода: что скрывается за метеозависимостью
8:56
Более 50 миллионов россиян участвуют в Едином дне голосования
8:42
Законопроект о госпитальных школах рассмотрят в Госдуме
8:29
FТ: США пока не приняли приглашение Китая на саммит в Пекине
8:14
В США заявили, что Трамп может специально откладывать санкции против РФ

Сейчас читают

«Все прошло великолепно»: гости оценили выступления музыкантов на фестивале «Балтика Фест»
Платить или не платить за оценки: как замотивировать ребенка во время учебы
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Семен Летопроводец: какой обряд принято совершать 14 сентября

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025
Что необычного посмотреть в Китае — видео