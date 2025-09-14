На Камчатке сейсмологи зафиксировали более 60 афтершоков магнитудой до 7,4
Ранее в регионе была объявлена угроза цунами.
Фото: © РИА Новости/Александр Пирагис
На Камчатке за сутки специалисты зафиксировали 62 повторных подземных толчка. Об этом ГУ МЧС России по Камчатскому краю сообщило в своем Telegram-канале.
«За сутки произошли 62 афтершока магнитудой от 3,5 до 7,4, из них восемь ощущаемых. Магнитуда одного из афтершоков составила 7,4. Он ощущался в населенных пунктах силой до шести баллов», — отметили в ведомстве.
Уточняется, что в некоторых районах Камчатского края была объявлена угроза цунами. Однако в МЧС сообщили, что подхода волны к населенным пунктам не произошло.
Мощное землетрясение произошло на Камчатке 30 июля 2025 года. Оно признано сильнейшим с 1952-го и отнесено к так называемым мегаземлетрясениям. К тому же оно считается крупнейшим, произошедшим на Земле с 2011 года. Отмечается, что данное сейсмическое явление стало причиной усиления вулканизма на Камчатке. Всего на полуострове активизировались семь вулканов. А извержение вулкана Крашенинникова и вовсе произошло впервые с XV века.
Повторные подземные толчки (афтершоки) фиксируются до сих пор. Как отмечают специалисты, их сила и частота постепенно уменьшаются.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на Камчатке зафиксировали восемь афтершоков.
