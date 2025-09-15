На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 33 0

Эпицентр находился в акватории Тихого океана.

На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Землетрясение на Камчатке

Рядом с Камчаткой, в акватории Тихого океана, сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8. Об этом проинформировала пресс-служба регионального Главного управления (ГУ) МЧС России.

Согласно данным ученых, подземный толчок произошел в понедельник, 15 сентября. Эпицентр сейсмособытия находился, как уточнили специалисты, в 107 километрах от Петропавловска-Камчатского. Сообщается, что в некоторых районах города жители ощущали небольшие колебания.

Пару дней назад, 13 сентября, в акватории Тихого океана также произошло землетрясение магнитудой 7,0. Тогда очаг залегал на глубине 47 километров. После сильного толчка на полуострове объявили угрозу цунами. Все службы региона были переведены в режим повышенной готовности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Афганистане. Это случилось в ночь на 1 сентября. Мощный подземный толчок был зафиксирован в городе Джелалабад, который граничит с Пакистаном. В результате этого погибло более двух тысяч человек.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Землетрясение на Камчатке
14 сент
На Камчатке сейсмологи зафиксировали более 60 афтершоков магнитудой до 7,4
14 сент
Камчатка без паники: землетрясение не остановило голосование во время выборов
13 сент
На Камчатке объявили угрозу цунами после землетрясения
13 сент
На Камчатке за сутки зафиксировали восемь афтершоков
6 сент
Путин наградил проводивших операцию во время землетрясения камчатских онкологов
23 авг
Два землетрясения магнитудой более 5,0 произошли у восточного побережья Камчатки
23 авг
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8
21 авг
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на Камчатке
20 авг
На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3
12 авг
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,3
+10° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
84.38
-1.28 99.33
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:48
Огненная стихия: в Крыму и Ростовской области тушат крупные пожары
8:31
Уже можно: для россиян начал действовать безвизовый режим с Китаем
8:15
Рекордные цифры: какое место занимает РФ по уровню безработицы среди стран G20
8:00
На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8
7:46
Актер Харрисон Форд впервые номинирован на премию «Эмми» в 83 года
7:30
Т-80БВМ уничтожил живую силу и технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

Блогер Влад А4 задолжал ФНС
«Хоть из профессии уходи» — Дмитрий Нагиев задумался о завершении карьеры
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025
Что необычного посмотреть в Китае — видео