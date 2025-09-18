На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,2

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 29 0

По восточному побережью полуострова объявлена угроза цунами.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Землетрясение на Камчатке

Утром на Камчатке было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,2. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

«Все службы переведены в режим повышенной готовности. Алгоритм действий уже четко отлажен, все ответственные за реагирование включаются в работу за минуты», — говорится в сообщении главы региона.

Сообщается, что по восточному побережью полуострова объявлена угроза цунами.

«Прошу всех не приближаться к акваториям», — предупредил Солодов.

Ранее эксперты приступили к оперативному осмотру социальных учреждений и жилых домов после землетрясения. Уточняется, что на данный момент о повреждениях зданий не сообщалось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что рядом с Камчаткой, в акватории Тихого океана, сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8. Эпицентр сейсмособытия находился, как уточнили эксперты, в 107 километрах от Петропавловска-Камчатского. Сообщается, что в некоторых районах города жители ощущали небольшие колебания.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Землетрясение на Камчатке
15 сент
На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8
14 сент
На Камчатке сейсмологи зафиксировали более 60 афтершоков магнитудой до 7,4
14 сент
Камчатка без паники: землетрясение не остановило голосование во время выборов
13 сент
На Камчатке объявили угрозу цунами после землетрясения
13 сент
На Камчатке за сутки зафиксировали восемь афтершоков
6 сент
Путин наградил проводивших операцию во время землетрясения камчатских онкологов
23 авг
Два землетрясения магнитудой более 5,0 произошли у восточного побережья Камчатки
23 авг
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8
21 авг
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на Камчатке
20 авг
На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3
+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.17
0.17 98.98
0.68
Крестьянка, знахарка или волхва? Кем вы были в Древней Руси по знаку зоди...

Последние новости

23:46
У секретаря СНБО Украины Умерова нашли элитную недвижимость в США
23:27
Переобулись? В ОПЕК высмеяли МЭА за смену позиции по инвестициям в нефть
23:09
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,2
23:00
Виновные в гибели девочки в Хибинах получили три года принудительных работ
22:53
Лавров: РФ готова на компромиссы по Украине, если будут учтены интересы Москвы
22:46
«Возвращаемся к музыке»: Мадонна анонсировала новый альбом

Сейчас читают

«Ни разу»: SHAMAN объяснил, почему не слушает свою песню перед «Интервидением»
Прогуливала школу, не платит за ЖКХ: где нагрешила Любовь Успенская
Не народные артисты: Киселев в пух и прах разнес Крутого, Михайлова и Матвиенко
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Икона Божией Матери Неопалимая купина: о чем нужно молиться
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025