Танковые подразделения несут боевое дежурство круглосуточно.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Т-80БВМ уничтожил живую силу и технику ВСУ в Сумской области
Экипажи танков Т-80БВМ группировки войск «Север» уничтожили скопления личного состава и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Самые яркие кадры из зоны специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.
Основная задача экипажей — контроль маршрутов подвоза припасов противника и оказание огневой поддержки наступающим мотострелковым подразделениям.
Стрельба ведется с закрытых огневых позиций на расстоянии не менее пяти километров от передовых линий противника. Для поражения целей применяются осколочно-фугасные боеприпасы.
После выполнения боевых задач экипажи меняют позиции и продолжают дежурство. Отмечается, что танковые подразделения несут боевое дежурство круглосуточно.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
