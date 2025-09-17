Десятки танков и бронемашин Израиля пересекли границу сектора Газа
Наземное вторжение израильских войск сопровождается разрушением жилых домов.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Jia MaerÂ; 5-tv.ru
После серии атак по высотным зданиям началось вторжение наземных сил Израиля в Газу. Десятки танков и бронемашин пересекли границу, несмотря на то что, по последним данным, из этого района не успели эвакуироваться более 300 тысяч мирных жителей.
Кстати, об одной из высоток, которая стала целью Тель-Авива, еще накануне израильтяне выложили целый 3D-ролик, чтобы доказать, что это не мирное здание, а там расположена база ХАМАС и к нему ведут десятки подземных ходов.
Однако нам удалось найти человека, который работал в этой многоэтажке, и это мой коллега, корреспондент Al Mayadeen Махмуд Алавадия.
