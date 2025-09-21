Артиллерия решает: ВС РФ крушат оборону ВСУ на стыке ДНР и ЛНР

Эфирная новость 52 0

Киев бросил все резервы, чтобы остановить наше продвижение — все впустую.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань; 5-tv.ru

Спецоперация

ВС РФ крушат оборону ВСУ на стыке ДНР и ЛНР

Минувшей ночью наши дроны и «Герани» продолжили добивать остатки украинской военной промышленности Днепропетровска, Павлограда и Николаева. Наши войска нанесли массированный ракетно-авиационный удар по ключевым объектам военно-промышленного комплекса противника. Много заводов осталось в наследие от советской власти. Плохая власть, говорите, была? Ну, что ж… значит и заводы не нужны советские.

Итак, на кону — 60 миллиардов долларов, а может и все 120. Дадут спонсоры столько или нет Киеву на будущий год — сейчас это решается на поле боя. Киев бросил все резервы, чтобы остановить наше продвижение. Репортаж с передовой — корреспондента «Известий» Станислава Григорьева.

Двустволка всегда наготове, потому что где-то рядом ударный беспилотник нарезает круги. Но как только приходит команда, военные выходят и стреляют из крупного калибра.

Но артиллерия решает! Все-таки 22 килограмма весит снаряд…

На стыке Донецкой и Луганской республик сейчас происходит почти что крушение обороны ВСУ. С одной стороны, наши войска зашли в Купянск и выгнали противника из Серебрянского леса, с другой — идет планомерное расширение территории вокруг Часова Яра. Мы в гостях у четвертой отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Юг». Слушаем небо.

Беспилотная опасность настолько велика, что даже просто высунуть нос из-под маскировочной сетки — уже опасно. Военные говорят: если смотреть на поле боя сверху, то и не увидишь линию фронта. Она вся замаскирована. И только по всполохам разрывов можно понять: здесь сражаются не на жизнь, а насмерть.

Совсем другая картина чуть севернее: знаменитое Серебрянское лесничество — огромный лесной массив, который теперь на две трети уничтожен. Окопы и линии обороны в нем видно даже из космоса. Армия России и ВСУ бились здесь с 2022 года. И вот — перелом. В один момент, осознав, что могут попасть в окружение, ВСУшники бросили позиции и отошли под натиском сил группировки «Запад».

«Отряд заходил не большими группами просачивались. Соответственно, нам помогали артиллерия и слаженность подразделений, которые заходили справа и слева от нас. Противник при нашем наступлении был абсолютно демотивирован, дезориентирован и бросал все, что только можно — технику, оружие...» — сказал командир штурмового отряда с позывным «Бур».

Противник отошел за реку Северский Донец. Это создает угрозу всей группировке, которая южнее. Успех был бы невозможен без большого числа ударных дронов и артиллерии на этом направлении, а также людей, которые имеют специфические навыки. Боец с позывным «Модун», что по-якутски значит «Сильный», вырос в тайге. Своим русским товарищам из 25-й общевойсковой армии он помогал ориентироваться в лесу.

«Было трудно прорываться, но мы малыми группами все заходили вместе. Брали окоп брали пленных»,— отметил военнослужащий ВС РФ с позывным «Модун».

Вместе с ним воевал и помощник лесничего из Поволжья. Он теперь тоже военный следопыт. Всего несколько лет назад все эти люди не имели никакого понятия о войне. Их профессии были мирными настолько, насколько это вообще возможно. Но навыки с гражданки они применяют в бою.

«Мой боевой товарищ, который у нас наводчик, мы с ним очень много общались на эту тему. И он мне говорил: «Надо открывать радио в Бахмуте», — сказал бывший радиоведущий и владелец ФМ Радиостанции Денис Байда.

Бахмут давно стал Артемовском, а Денис Байда, бывший радиоведущий из Кингисеппа и владелец ФМ радиостанции, — военным. Он намеренно продал бизнес, чтобы уйти в окопы. Теперь, правда скучает по времени, когда говорил в микрофон. В голове у него родилась идея создания военного музыкального радио.

«Прежде всего, поддерживать дух наших бойцов, передавать какие-то новости, поддерживать наших ребят. Потому что всем на передовой нелегко по-своему», — добавил Денис Байда.

Но пока нет ни времени, ни денег воплощать эту идею в жизнь. В составе группировки «Юг» Байда воюет артиллеристом. Его гаубица производит совсем особенную музыку, которую вряд ли можно совместить с тем, чем он занимался до боев в ДНР.

