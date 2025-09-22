В Крыму возбудили дело о теракте после атаки беспилотников ВСУ

В результате удара по поселку Форос погибли трое мирных жителей, еще 15 получили ранения.
Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки боевиков Вооруженных сил Украины на гражданские объекты в Крыму. Об этом 22 сентября сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
По ее словам, дело расследуется по статье «Террористический акт» (п. «б» ч.3 ст. 205 УК РФ).
Следствие установило, что 21 сентября украинские беспилотники нанесли удар по поселку городского типа Форос. В результате атаки погибли три мирных жителя, еще 15 человек получили ранения различной степени тяжести.
В настоящее время ведется работа по установлению личностей боевиков ВСУ, которые отдали и выполнили приказ об атаке на гражданские объекты. Следователи также изымают фрагменты дронов для проведения экспертиз.
