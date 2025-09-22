В Крыму возбудили дело о теракте после атаки беспилотников ВСУ

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 24 0

В результате удара по поселку Форос погибли трое мирных жителей, еще 15 получили ранения.

Дело о теракте возбудили в Крыму

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки боевиков Вооруженных сил Украины на гражданские объекты в Крыму. Об этом 22 сентября сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, дело расследуется по статье «Террористический акт» (п. «б» ч.3 ст. 205 УК РФ).

Следствие установило, что 21 сентября украинские беспилотники нанесли удар по поселку городского типа Форос. В результате атаки погибли три мирных жителя, еще 15 человек получили ранения различной степени тяжести.

В настоящее время ведется работа по установлению личностей боевиков ВСУ, которые отдали и выполнили приказ об атаке на гражданские объекты. Следователи также изымают фрагменты дронов для проведения экспертиз.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
22 сент
«Тушили все вместе»: директор школы в Крыму об ударе БПЛА боевиков ВСУ
22 сент
В Белгороде дрон ВСУ взорвался у здания администрации, пострадали два человека
22 сент
Средства ПВО ВС РФ за ночь уничтожили более ста украинских дронов
22 сент
Силы ПВО отразили массированную атаку дронов ВСУ в Ростовской области
21 сент
В результате атаки дронов ВСУ в Крыму погибли два человека
21 сент
Удар дрона ВСУ полностью разрушил актовый зал школы в Крыму
21 сент
Дроны ВСУ атаковали санаторий «Форос» в Крыму, есть пострадавшие и погибшие
21 сент
Российские силы ПВО сбили 19 украинских БПЛА за ночь
20 сент
В результате ночной атаки БПЛА на Самарскую область погибли четыре человека
17 сент
Четыре мирных жителя пострадали за сутки в Херсонской области от атаки ВСУ
+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.59
0.42 98.88
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:05
Умерла младшая дочь писателя Михаила Шолохова
12:58
Замглавы управления охраны Минтранса РФ задержан за взяточничество
12:53
Турция под угрозой: как Израиль может повлиять на безопасность страны
12:42
«Чем могу помочь?»: Мужчина выстрелил в потолок и едва не убил соседку
12:35
Манипулятор и девственник: новые подробности брака Лизы Мари Пресли и Майкла Джексона
12:25
Застройщикам в России разрешат переносить сроки ввода жилья

Сейчас читают

Союзник союзнику рознь: США и НАТО не уберегут Турцию от «Великого Израиля»
Баланс света и тьмы: как провести день осеннего равноденствия в 2025 году
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год