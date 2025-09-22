Угроза большой войны? Что будет после признания миром независимости Палестины

Протесты против действий Израиля в секторе Газа приобрели глобальный масштаб. В Нью-Йорке, перед штаб-квартирой ООН, — особые меры безопасности. Туда съезжаются мировые лидеры, завтра в рамках 80-й сессии Генассамблеи ООН стартуют общие прения, на трибуны поднимутся мировые лидеры.

В числе главных вопросов — признание независимого Палестинского государства. Но Израиль в ответ грозит уничтожить уже не ХАМАС, а умеренную палестинскую администрацию. Угроза нового конфликта накладывается на новый раскол Запада: вопреки мнению США, уже четыре союзника признали Палестину. Корреспондент «Известий» Мария Коровина разбиралась в раскладе сил.

Самая горячая проблема планеты раскаляет итальянские улицы. Порт Генуи встал: рабочие перекрыли подъездные пути к докам. Требуют на этот раз не отставки правительства, а прекращения боевых действий в секторе Газа, раскрашивая унылый осенний пейзаж красно-зелеными цветами палестинского флага.

Хотя и к кабинету Мелони претензии есть. Мол, содействует геноциду в Газе из-за того, что не вводит санкции против Израиля. И независимость Палестины признавать не спешит, а такое мнение в Европе сейчас считается чем-то маргинальным.

Из Старого Света к списку принявших решение признать независимую Палестину присоединились Португалия, Великобритания и Мальта. За ними поспешили Австралия и Канада. Все ждут, что начнется через несколько часов на Генассамблее ООН. По ближневосточному кризису там собирается солировать президент Франции.

«Сразу после признания будет первый этап, я бы сказал, экстренный: прекращение огня, освобождение всех заложников, восстановление гуманитарных коридоров и стабилизация ситуации в секторе Газа. Затем мы обсудим, как организовать Газу в плане управления, безопасности и реконструкции. Но признание государства Палестина сегодня — единственный способ обеспечить политическое решение ситуации, которую нужно остановить», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

На Эйфелевой башне вывели проекцию двух флагов — Израиля и Палестины, ну и куда без голубя мира. Символично, что все это происходит в первый день иудейского нового года. Сегодня Израиль празднует Рош-ха-Шана. В эти дни, учит еврейская традиция, на небесах выносится решение о судьбе каждого человека.

Но, кажется, израильский премьер взял все на себя — по крайней мере по поводу судеб жителей Газы.

«У меня есть четкое послание тем лидерам, которые признают Палестинское государство после ужасающей резни 7 октября: вы даете огромную награду терроризму. Этого не произойдет. Ответ на последнюю попытку создания террористического государства в самом сердце нашей земли будет дан после моего возвращения из США. Ждите», — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

В Израиле понимают: военная операция в секторе Газа, после признания Палестины более чем 150-ю странами, уже не внутреннее дело Тель-Авива, а вторжение в независимое государство. В своих оценках израильское общество раскололось. Хотя все чаще звучат голоса в пользу остановки кровопролития.

«Я думаю, пришло время кому-то оказать давление на Нетаньяху и его правительство, потому что они создают полную катастрофу для Израиля и всего мира. Поэтому я думаю, хорошо, что люди осознают необходимость создания Государство Палестина, нужно положить конец этой войне и гибели стольких людей», — считает житель Израиля Яков Матот.

Союзник Израиля номер один, президент США Дональд Трамп, хоть и отговаривает европейских коллег от пропалестинских деклараций, но сам под шумок решил встретиться на Генассамблее ООН с главами арабских стран. О ситуации в Газе говорить будут точно.

«Я надеюсь, что признание странами не будет условным. Эти признания произошли под давлением их народа на парламенты, особенно в Великобритании, так как она является одной из стран, которые совершили несправедливость по отношению к палестинскому народу», — отметил житель Газы Абу Ибрагим.

Кстати, о Великобритании. На сайте правительства королевства обновили карты. Теперь там не «оккупированные палестинские территории», как было раньше, а Палестина.

В ультпраправом израильском правительстве сегодня не до яблок с медом, которые положено есть в день праздника, там следят за потоком признаний независимости соседа. Но как такое стерпеть? В ответ на раздражающее поведение международного сообщества Израиль угрожает полностью аннексировать Западный берег Иордана.

И с новой силой качает регион, нанося все более интенсивные удары по Ливану. Только сегодня утром там пятеро погибших мирных жителей, в том числе трое детей.

