Опубликованы кадры работы расчета БПЛА «Ланцет» в зоне СВО

Расчет БПЛА «Ланцет» уничтожил мобильный пункт управления дронами ВСУ вместе с личным составом в Херсонской области. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

«Сначала выявляют разведчики цели, передают нам координаты. Мы запускаем изделие и наносим огневое поражение. Цели, в основном, для работы у нас: ствольная артиллерия, САУшки, „танчики“, ББМ и также все средства РЛС, РЭБ», — рассказал командир отделения ударного БПЛА с позывным «Морж».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

