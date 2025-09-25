Минометный огонь настиг прятавшихся в подвале боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
В расчет миномета благодаря его габаритам входит всего трое военнослужащих.
Фото, видео: Коновалов Алексей/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Опубликованы кадры работы расчета 120-мм миномета в Херсонской области
Расчет 120-мм миномета группировки войск «Днепр» ударил по пункту временной дислокации ВСУ на каховском направлении СВО — боевики прятались в подвале нежилой постройки. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Благодаря своим небольшим размерам орудие могут транспортировать в разобранном виде, а в расчет входит всего трое военнослужащих. Удары миномет способен наносить на расстоянии до девяти километров.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 25 сент
- На севере ДНР группировка «Запад» ведет зачистку поселка Кировск
- 25 сент
- Залужный: ВСУ ждет ухудшение ситуации на фронте
- 24 сент
- Российские военные завершают освобождение Кировска в ДНР
- 24 сент
- В Минобороны раскрыли детали освобождения Березового в Днепропетровской области
- 24 сент
- Расчет «Мста-С» ударил по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 24 сент
- Беспилотник не пройдет! Лучшее видео из зоны СВО
- 23 сент
- Зеленский после провала ВСУ в Купянске пообещал Трампу «хорошие новости» с фронта
- 23 сент
- «Ланцетом» по позициям врага. Лучшее видео из зоны СВО
- 23 сент
- В Минобороны раскрыли детали операции по освобождению Новоивановки в Запорожской области
- 23 сент
- БМП-3 разгромила «опорник» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
53%
Нашли ошибку?