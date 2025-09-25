Минометный огонь настиг прятавшихся в подвале боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 26 0

В расчет миномета благодаря его габаритам входит всего трое военнослужащих.

Фото, видео: Коновалов Алексей/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Опубликованы кадры работы расчета 120-мм миномета в Херсонской области

Расчет 120-мм миномета группировки войск «Днепр» ударил по пункту временной дислокации ВСУ на каховском направлении СВО — боевики прятались в подвале нежилой постройки. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Благодаря своим небольшим размерам орудие могут транспортировать в разобранном виде, а в расчет входит всего трое военнослужащих. Удары миномет способен наносить на расстоянии до девяти километров.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
25 сент
На севере ДНР группировка «Запад» ведет зачистку поселка Кировск
25 сент
Залужный: ВСУ ждет ухудшение ситуации на фронте
24 сент
Российские военные завершают освобождение Кировска в ДНР
24 сент
В Минобороны раскрыли детали освобождения Березового в Днепропетровской области
24 сент
Расчет «Мста-С» ударил по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
24 сент
Беспилотник не пройдет! Лучшее видео из зоны СВО
23 сент
Зеленский после провала ВСУ в Купянске пообещал Трампу «хорошие новости» с фронта
23 сент
«Ланцетом» по позициям врага. Лучшее видео из зоны СВО
23 сент
В Минобороны раскрыли детали операции по освобождению Новоивановки в Запорожской области
23 сент
БМП-3 разгромила «опорник» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.99
0.64 98.60
-0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:16
Сергей Лавров встретился с президентом Международного Комитета Красного Креста
6:00
Минометный огонь настиг прятавшихся в подвале боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака
5:50
На Камчатке женщина скончалась после нападения медведя
5:40
В Приморье в багажнике авто обнаружили части тела амурского тигра
5:30
На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленького Егора

Сейчас читают

Танкеры ЕС не отказались от российской нефти: новый потолок цены не стал поводом
Зеленский выступил на Генассамблее ООН при почти пустом зале
Деньги — не главное: бизнес-коуч дал советы начинающим предпринимателям
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео