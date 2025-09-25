Опубликованы кадры работы расчета 120-мм миномета в Херсонской области

Расчет 120-мм миномета группировки войск «Днепр» ударил по пункту временной дислокации ВСУ на каховском направлении СВО — боевики прятались в подвале нежилой постройки. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Благодаря своим небольшим размерам орудие могут транспортировать в разобранном виде, а в расчет входит всего трое военнослужащих. Удары миномет способен наносить на расстоянии до девяти километров.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.