На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленького Егора

ПОЖЕРТВОВАТЬ

Надежду на полное выздоровление мы с вами сегодня можем подарить семилетнему летнему Егору из Новороссийска. Врачи называют его настоящим героем. Мальчик стойко перенес несколько курсов химиотерапии и практически победил лейкоз. Но этим летом страшная болезнь снова вернулась.

Впереди — длительное лечение и операция по пересадке костного мозга. На это семье не хватает чуть больше двух миллионов рублей. Чтобы помочь собрать необходимую сумму, отправьте СМС на короткий номер 2425 или отсканируйте QR-код на экране.

Егор может говорить часами и об обитателях наших огромных лесов, и о жителях джунглей и саванн. Животными он увлечен настолько, что даже с профессией уже определился. Мечтает стать смотрителем в зоопарке. Все любимые домашние животные от мальчика сейчас далеко — дома в Новороссийске. А он в Петербурге проходит лечение от острого лимфобластного лейкоза. С этой болезнью семилетний Егор борется большую часть жизни.

«За пять лет проходили иммунотерапию в Питере. В Краснодаре поддерживающую терапию в течение двух лет. В 2024 году была полная ремиссия», — рассказывает Владислав Смолянников, отец Егора.

Однажды уже побежденный недуг вернулся этим летом. И вновь началась химиотерапия. Но иммунитет мальчика настолько слаб, что уязвим не только перед вирусами и бактериями, но, кажется, и перед любой пылинкой.

«Этот период у Егора осложнился тяжелым течением инфекционного эпизода, который сопровождался выраженной лихорадкой с плохим ответом на антипиретики, с течением тяжелого синусита и отита», — поясняет детский онколог-гематолог Елизавета Королева.

Дальнейшая химиотерапия пока приостановлена. Мальчик стойко переносит все новые операции. Но они не могут полностью избавить организм от микробной инфекции. Для этого необходимы три курса дорогостоящего препарата стоимостью 2 066 016 рублей.

Это неподъемная сумма для семьи, в которой папа — единственный кормилец. И он сейчас в больнице с сыном. Без мужской силы не обойтись — Егора часто нужно носить на руках. Он только начинает вставать с кровати. Но мальчик — настоящий боец, с помощью ходунков шаг за шагом он словно заново учится ходить.

Мама сейчас не может быть все время рядом. Последний месяц беременности — тоже не самый простой период. В семье Смолянниковых ждут пополнения. У Егора появится младшая сестра. Так что пока общение с мамой только по видеосвязи.

Чтобы вернуться к курсу высокодозной химиотерапии Егору нужно победить опасную для его слабого организма микробную инфекцию. Самая большая мечта мальчика — никогда не болеть и всегда быть сильным.

Редко кто из сверстников Егора в семь лет мечтает только о здоровье. Но мальчик уже так рано осознал его ценность. После химиотерапии ему предстоит еще пересадка костного мозга. Путь выздоровления долгий. Егор намерен пройти его до конца, не сдаваясь. И мы с вами можем ему в этом помочь.

Помогите сейчас! Завтра будет поздно.

В случае, если отправка СМС по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Егору, обратившись напрямую в благотворительный фонд.