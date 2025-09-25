«Лучше не знать, что мы делаем наедине»: Бузова об отношениях с Киркоровым
Телеведущая сделала откровенное признание.
Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев
Бузова прокомментировала поцелуи с Филиппом Киркоровым
Телеведущая и певица Ольга Бузова прокомментировала слухи о своих поцелуях с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым, заявив, что между ними существует особая связь и их общение носит личный характер. Ее слова приводит издание VOICE.
«Пытались вспомнить, где мы виделись в последний раз, а потом вспомнили, что лучше было бы, чтобы все забыли. Но что снято — то снято. Наше личное общение — это наше личное общение. Просто оно было зафиксировано. Что мы делаем наедине, вам лучше не знать. Наша песенка еще не спета», — подчеркнула Бузова.
Событие, вызвавшее волну обсуждений, произошло в июне на концерте Димы Билана, когда артисты обменялись поцелуями на сцене. Многие СМИ и поклонники сразу заподозрили роман, однако сама Бузова уточнила, что их отношения остаются сугубо дружескими и трогательными.
Ольга также рассказала о планах на шоу, где она будет ведущей. Телеведущая выразила желание видеть в проекте таких исполнителей, как Тимати и Егор Крид. При этом певица отметила, что Криду, возможно, сложно будет делить пространство с другими участниками из-за характера и профессиональных привычек.
Комментируя взаимодействие с коллегами по шоу-бизнесу, Бузова подчеркнула важность личных границ и конфиденциальности в публичной жизни. Ее заявления вновь привлекли внимание зрителей к реалити-шоу, а также усилили интерес к отношениям с Киркоровым, оставляя фанатам пространство для домыслов, но подтверждая, что интимные моменты остаются за кадром.
