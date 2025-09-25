«Лучше не знать, что мы делаем наедине»: Бузова об отношениях с Киркоровым

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 35 0

Телеведущая сделала откровенное признание.

В каких отношениях Бузова и Киркоров

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Ольга Бузова

Бузова прокомментировала поцелуи с Филиппом Киркоровым

Телеведущая и певица Ольга Бузова прокомментировала слухи о своих поцелуях с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым, заявив, что между ними существует особая связь и их общение носит личный характер. Ее слова приводит издание VOICE.

«Пытались вспомнить, где мы виделись в последний раз, а потом вспомнили, что лучше было бы, чтобы все забыли. Но что снято — то снято. Наше личное общение — это наше личное общение. Просто оно было зафиксировано. Что мы делаем наедине, вам лучше не знать. Наша песенка еще не спета», — подчеркнула Бузова.

Событие, вызвавшее волну обсуждений, произошло в июне на концерте Димы Билана, когда артисты обменялись поцелуями на сцене. Многие СМИ и поклонники сразу заподозрили роман, однако сама Бузова уточнила, что их отношения остаются сугубо дружескими и трогательными.

Ольга также рассказала о планах на шоу, где она будет ведущей. Телеведущая выразила желание видеть в проекте таких исполнителей, как Тимати и Егор Крид. При этом певица отметила, что Криду, возможно, сложно будет делить пространство с другими участниками из-за характера и профессиональных привычек.

Комментируя взаимодействие с коллегами по шоу-бизнесу, Бузова подчеркнула важность личных границ и конфиденциальности в публичной жизни. Ее заявления вновь привлекли внимание зрителей к реалити-шоу, а также усилили интерес к отношениям с Киркоровым, оставляя фанатам пространство для домыслов, но подтверждая, что интимные моменты остаются за кадром.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Ольга Бузова
24 сент
«Ревнушка моя»: Киркоров закатил Бузовой истерику
21 сент
«До этого нужно дойти»: почему Бузова не стала выдвигать свою кандидатуру для участия в «Интервидении»
21 сент
«Ярик, что это было?» — Бузова высказалась о поступке SHAMAN на «Интервидении»
12 сент
«Я была вынуждена»: Бузова объяснила причину отмены концерта в Ростове-на-Дону
7 сент
«Маленькая шалость»: Бузова необычно подбодрила себя после задержки рейса
5 сент
Горит перед русской сценой: участница от Белоруссии о подготовке к «Интервидению»
15 авг
Бузова похвасталась видом из окна своего номера в Ницце: «Взяла билеты и улетела»
28 июл
«Вся квартира в игрушках»: Ольга Бузова тяжело переживает утрату любимца
28 июл
Монстра мало: Ольга Бузова повесила на сумку Лабубу вместе с Чебурашкой
22 июл
«Улетела на облачка»: Ольга Бузова скорбит о потере верного друга
+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.99
0.64 98.60
-0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:44
«Необъяснимая тоска накатывает»: Шаляпин почтил память покойной жены
18:35
Выставку «Путешествие по России» теперь можно посетить в виртуальном формате
18:31
Дания не нашла доказательств связи РФ с инцидентом с БПЛА
18:27
Кино и качество жизни: «Российская креативная неделя» стартовала в Москве
18:24
Нетаньяху по пути в США облетел большинство стран ЕС из-за ордера МУС
18:21
Посетителей Эрмитажа эвакуировали в Петербурге

Сейчас читают

«Буду скучать»: победитель «Интервидения-2025» дал обещания русским зрителям
Илан Шор: к сведениям СВР о планах ЕС захватить Молдавию нужно относиться серьезно
«Печать в паспорте — не печать в сердце»: Дибров высказался о бывшей жене после развода
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео