«Ночной охотник» уничтожил пункт временной дислокации подразделений БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Минобороны РФ опубликовало кадры выполнения боевого задания экипажем вертолета Ми-28НМ.
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Опубликованы кадры работы экипажа вертолета Ми-28НМ в зоне СВО
Вертолет Ми-28НМ, модернизированная версия знаменитого «Ночного охотника», поразил пункт временной дислокации подразделения БПЛА ВСУ. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Выполняя боевую задачу экипаж применил легкую многоцелевую управляемую ракету. Цель была уничтожена.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 27 сент
- Гаубица «Д-30» разнесла «опорник» ВСУ в Сумской области. Лучшее видео из зоны СВО
- 26 сент
- ВС России освободили Юнаковку в Сумской области
- 26 сент
- Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 26 сент
- FРV-дроны ВС РФ ударили по бронемашинам западного производства. Лучшее видео из зоны СВО
- 25 сент
- Су-25 накрыли «опорник» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 25 сент
- Минометный огонь настиг прятавшихся в подвале боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 25 сент
- На севере ДНР группировка «Запад» ведет зачистку поселка Кировск
- 25 сент
- Залужный: ВСУ ждет ухудшение ситуации на фронте
- 24 сент
- Российские военные завершают освобождение Кировска в ДНР
- 24 сент
- В Минобороны раскрыли детали освобождения Березового в Днепропетровской области
Читайте также
53%
Нашли ошибку?