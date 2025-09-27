«Ночной охотник» уничтожил пункт временной дислокации подразделений БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 36 0

Минобороны РФ опубликовало кадры выполнения боевого задания экипажем вертолета Ми-28НМ.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Опубликованы кадры работы экипажа вертолета Ми-28НМ в зоне СВО

Вертолет Ми-28НМ, модернизированная версия знаменитого «Ночного охотника», поразил пункт временной дислокации подразделения БПЛА ВСУ. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Выполняя боевую задачу экипаж применил легкую многоцелевую управляемую ракету. Цель была уничтожена.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
