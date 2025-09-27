В Брянской области украинский беспилотник повредил кровлю многоквартирного дома

Дарья Бруданова
Жильцы одного из домов были эвакуированы.

ВСУ атаковали Брянскую область

Фото: Соколов Роман/ТАСС

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) атаковали город Стародуб в Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«В результате террористической атаки была повреждена кровля многоквартирного дома», — написал Богомаз.

По информации Александра Богомаза, один из украинских дронов упал рядом с жилым домом. Для обеспечения безопасности жильцы многоэтажки были временно эвакуированы. Пострадавших нет.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.

Ранее, писал 5-tv.ru, в ночь на 26 сентября дежурные силы ПВО России уничтожили 55 вражеских беспилотников. Атаке подверглись Курская, Белгородская, Воронежская и Тамбовская области.

