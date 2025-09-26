Силы ПВО России уничтожили 55 дронов боевиков ВСУ за ночь

Атаки сопровождались повреждениями в Ростове-на-Дону, но жертв удалось избежать.
Фото: Коновалов Алексей/ТАСС
Минобороны РФ 26 сентября сообщило о ликвидации 55 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией страны за минувшую ночь. Об этом сообщает ведомство в своем официальном Telegram-канале.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в публикации министерства.
Согласно уточненным данным, двадцать дронов были сбиты над акваторией Азовского моря. Еще по 14 беспилотников уничтожили в небе над Ростовской областью и Республикой Крым, три — в Краснодарском крае. Кроме того, по одному аппарату ликвидировали в воздушном пространстве Курской, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областей.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в регионе атакам подверглись шесть муниципалитетов. Он подчеркнул, что среди населения пострадавших нет, однако зафиксированы разрушения в Ростове-на-Дону.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ночь на 25 сентября было уничтожено 55 беспилотников противника над территорией России.
