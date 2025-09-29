Не идут на уступки: танковые колонны ЦАХАЛ продвигаются к центру Газы

Танковые колонны ЦАХАЛ продвигаются к центру Газы

Конфликт на Ближнем Востоке переходит в новую стадию. Арабские СМИ сообщают о продвижении танковых колонн ЦАХАЛ к центру города Газа. При этом представители движения ХАМАС запросили у Тель-Авива приостановить все боевые действия хотя бы на одни сутки. Якобы для того, чтобы определить местонахождение двух израильских заложников, с которыми была потеряна связь после очередного авиаудара по анклаву.

В руководстве еврейского государства это уже назвали новой тактикой шантажа, направленного на затягивание конфликта. С другой стороны, Тель-Авив все же готов идти на уступки. Местные СМИ пишут, что премьер Нетаньяху может объявить амнистию для представителей ХАМАС в обмен на освобождение 20 оставшихся в живых заложников.

Ранее 5-tv.ru писал, что критическая ситуация в секторе Газа вынуждает все больше стран признать государственность Палестины. Так, на Генеральной Ассамблее ООН это сделали Франция, Бельгия, Монако, Мальта и Люксембург. Ведь, как неоднократно подчеркивали в России, создание двух независимых государств, Израиля и Палестины, — это единственный путь к миру на Ближнем Востоке.

