Не идут на уступки: танковые колонны ЦАХАЛ продвигаются к центру Газы
Представители ХАМАС ранее запросили у Тель-Авива приостановить боевые действия хотя бы на сутки.
Танковые колонны ЦАХАЛ продвигаются к центру Газы
Конфликт на Ближнем Востоке переходит в новую стадию. Арабские СМИ сообщают о продвижении танковых колонн ЦАХАЛ к центру города Газа. При этом представители движения ХАМАС запросили у Тель-Авива приостановить все боевые действия хотя бы на одни сутки. Якобы для того, чтобы определить местонахождение двух израильских заложников, с которыми была потеряна связь после очередного авиаудара по анклаву.
В руководстве еврейского государства это уже назвали новой тактикой шантажа, направленного на затягивание конфликта. С другой стороны, Тель-Авив все же готов идти на уступки. Местные СМИ пишут, что премьер Нетаньяху может объявить амнистию для представителей ХАМАС в обмен на освобождение 20 оставшихся в живых заложников.
Ранее 5-tv.ru писал, что критическая ситуация в секторе Газа вынуждает все больше стран признать государственность Палестины. Так, на Генеральной Ассамблее ООН это сделали Франция, Бельгия, Монако, Мальта и Люксембург. Ведь, как неоднократно подчеркивали в России, создание двух независимых государств, Израиля и Палестины, — это единственный путь к миру на Ближнем Востоке.
