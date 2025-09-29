Два человека погибли в результате ночной атаки беспилотников в Подмосковье

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Среди жертв — шестилетний ребенок.

Сколько людей погибли из-за атаки ВСУ 29 сентября

Фото: © РИА Новости/Алексей Сухоруков

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В ночь на 29 сентября 2025 года произошла очередная атака украинских беспилотников на Подмосковье, которая унесла жизни двух человек, в том числе ребенка. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.

«К сожалению, в Воскресенске произошла трагедия: во время пожара в частном доме погибли два человека — 76-летняя женщина и ее 6-летний внук. Выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким погибших. Мы окажем всю необходимую помощь семье», — рассказал он.

По его словам, средствами противовоздушной обороны было сбито четыре беспилотника на территориях Воскресенска и Коломны. В нескольких домах Воскресенска зафиксированы повреждения остекления и фасадов, нарушено уличное освещение.

Губернатор уточнил, что больше пострадавших не выявлено. На месте работают экстренные службы. Проводятся следственные действия для оценки масштабов разрушений.

Сообщается, что атаки дронов на регионы России, в том числе на Москву и Подмосковье, становятся все более интенсивными. В последние сутки ПВО удалось сбить свыше 80 украинских беспилотников.

