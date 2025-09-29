На Западе сравнили обстановку в Европе с преддверием Первой мировой войны

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 31 0

Оптимизм, возникший после встречи президентов России и США, сменился ростом напряженности.

Что думают европейские чиновники о конфликте на Украине

Фото: www.globallookpress.com/Alicia Windzio

Тема:
Встреча Путина и Трампа

Politico: Европа рискует повторить сценарий Первой мировой войны

Западные чиновники в беседе сравнили нынешнюю обстановку в Европе с преддверием Первой мировой войны. По словам источников издания Politico, на континенте может наступить «момент Франца Фердинанда» — отсылка к убийству австрийского эрцгерцога в 1914 году, которое стало поводом к началу мировой войны.

Газета напоминает, что с 1 октября в Европейском союзе стартует саммит лидеров блока, подготовка к которому сопровождается «бряцаньем оружием». Оптимизм, возникший после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сменился ростом напряженности, отмечает издание.

Собеседники подчеркивают, что Евросоюзу сложно выработать единую политику в отношении России, а как действия, так и бездействие могут привести к эскалации.

Эксперт Европейского совета по международным отношениям Рафаэль Лосс заявил, что главная задача саммита — найти баланс сдерживания, который позволит управлять кризисными ситуациями, не допуская их перерастания в вооруженный конфликт. Однако, по его словам, сделать это сложно в условиях, когда крупнейший союзник по НАТО — США — демонстрирует противоречивую позицию в вопросах поддержки альянса.

Тема:
Встреча Путина и Трампа
Эксперименты под Луной: гороскоп стрижек на октябрь 2025

