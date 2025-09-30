Родные жертв теракта в «Крокусе» не приходят на заседания суда

Трагедия унесла жизни 149 человек, еще 609 получили ранения разной степени тяжести.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Родные погибших в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» не приходят на заседания суда, чтобы не переживать трагедию снова. Таким мнением в беседе с корреспондентом РИА Новости поделился один из участников процесса.
Собеседник агентства пояснил, что в рамках уголовного дела для опроса в суд вызывают не только всех потерпевших, но и родственников погибших. Однако родные людей, которые в тот день пострадали от рук террористов, стараются избегать заседаний. Потому что они не хотят вновь испытать боль от той ужасной потери.
Также собеседник РИА Новости добавил, что чаще всего в суд приходят те, кто мало что видел.
Теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье произошел 22 марта 2024 года. Сначала преступники открыли огонь по посетителям концертного зала, затем подожгли здание. В результате этого скончались 149 человек, один пропал без вести, еще 609 были ранены.
Рассмотрение дела в отношении исполнителей и соучастников теракта началось в конце лета. Позже стало известно, что приговор может быть оглашен до конца года. Суд проходит в закрытом режиме.
Ранее 5-tv.ru писал, что родственники фигурантов дела о теракте в «Крокусе» прекратили с ними общение.
