Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для 14-летней Киры

Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции День Добрых дел! Накануне героиней нашего сюжета стала 14-ти летняя Кира.

У девочки редкое генетическое заболевание, из-за которого ей трудно дышать. Кира уже прошла годы лечения, исследований и постоянных процедур. Сейчас ей нужен дорогостоящий специальный аппарат для лёгких.

Благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать необходимую сумму — 2 826 978 рублей. Большое вам спасибо!

