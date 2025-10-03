Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для 14-летней Киры
У девочки муковисцидоз.
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции День Добрых дел! Накануне героиней нашего сюжета стала 14-ти летняя Кира.
У девочки редкое генетическое заболевание, из-за которого ей трудно дышать. Кира уже прошла годы лечения, исследований и постоянных процедур. Сейчас ей нужен дорогостоящий специальный аппарат для лёгких.
Благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать необходимую сумму — 2 826 978 рублей. Большое вам спасибо!
