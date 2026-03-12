На Пятом канале акция «День добрых дел» для 14-летней Анфисы

ПОЖЕРТВОВАТЬ

Этот случай в отечественной и мировой медицине врачи называют исключительным. Мы с вами можем помочь спасти особенное сердце 14-летней Анфисы из Москвы. Из-за врожденного порока она не может вздохнуть полной грудью. Но шансы на здоровую жизнь не потеряны. Операция стоит 20 миллионов рублей. Для семьи это астрономическая сумма. Но поддержка каждого из нас может совершить чудо.

Со стороны совсем не похоже, что у Анфисы есть какие-то проблемы со здоровьем. С братом и сестрой она часто выходит на прогулки, и тут бы играть в догонялки да снежки, но сил едва хватает пробежать 10 метров. У девочки критически низкое содержание кислорода в крови — иногда меньше 70%. Это лишь одно из последствий редкой врожденной аномалии — гетеротаксии: сердце у Анфисы находится справа, в нем только один общий клапан, отсутствуют привычные перегородки, а крупные сосуды расположены неправильно.

«Когда ее друзья бегают, резвятся, занимаются своими подростковыми делами, очень многие вещи Анфисе недоступны. Она гораздо слабее физически. У нее очень большая утомляемость, слабый иммунитет, много пищевых аллергий», — рассказывает Илья Добжинский, отец Анфисы.

Несмотря на все сложности, Анфиса учится в семейной школе по специальной программе, много рисует и занимается моделированием. Когда еще были силы — старалась чаще выходить зимой на лед, играла в хоккей, а летом стреляла из лука. Но сейчас организм все чаще требует покоя.

«Часто болею. Полгода болела, полгода в школу ходила. Я переживаю, мне страшно, когда я иду к доктору. Боюсь, что что-то не так», — делится Анфиса Добжинская.

Девочка уже перенесла несколько операций, первую из них — вскоре после рождения. Вторую, на открытом сердце, спустя полтора года. Бесконечные походы по врачам и научные консилиумы раз за разом подтверждали, что ее заболевание — исключительный медицинский случай.

Но выход есть. Сейчас, когда особенное сердце Анфисы работает на износ, из Израиля пришла новость: там готовы взять подростка на уникальную операцию.

«Та клиника, которая берется за очередной этап кардиохирургической коррекции у Анфисы, имеет опыт ведения таких тяжелых пациентов. Если не провести такую операцию — шансов на выживание у Анфисы очень мало», — объясняет детский хирург, кандидат медицинских наук Надежда Раппопорт.

Перелет, операция и последующее лечение обойдутся в 20 миллионов рублей. Старшая сестра Анфисы, 16-летняя Варя, выложила пост в своих социальных сетях и каким-то чудом смогла собрать 2,5 миллиона.

«Такое огромное количество добрых и отзывчивых людей, человечных, я бы даже сказала, оно, конечно, поражает», — с благодарностью говорит Варвара Добжинская.

Мы с вами можем внести свой вклад и собрать еще 3 000 000 рублей, чтобы такая недостижимая сейчас мечта Анфисы — жить полноценной жизнью — стала простой реальностью.

