Нынешняя зима будет холодной: Вильфанд рассказал о погоде в 2026 году

Дарья Бруданова
Ранее метеорологи прогнозировали первый снег в Москве в конце октября.

Какой будет зима в 2026 году?

Зима в 2026-м будет не такой теплой, как в текущем году. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в ходе пресс-конференции в центре МИЦ «Известия».

По его словам, в январе и феврале следующего года среднемесячная температура воздуха будет существенно ниже, чем в 2025-м. Также метеоролог подчеркнул, что сильные морозы могут затронуть даже предстоящий декабрь.

«Нынешняя зима не прогнозируется такой же теплой, как в прошлом году», — заметил Роман Вильфанд.

При этом, по словам эксперта, еще рано говорить о том, какой будет грядущая зима: ранней или поздней.

До этого синоптики сообщали, что в российской столице первый снег может выпасть уже в конце октября.

Ранее, писал 5-tv.ru, какой будет погода в Москве в первой половине октября. Согласно прогнозу ведущего специалиста информагентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, в российской столице ожидаются осадки, но они не превысят норму. Температура воздуха будет достигать максимум +15 градусов.

