Трамп потребовал у Израиля немедленного прекращения бомбардировки Газы
Палестинское движение ХАМАС приняло предложение президента США освободить заложников, но выставило и свои условия.
Фото: Reuters/CHARLY TRIBALLEAU
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Израиль должен немедленно прекратить бомбардировки Газы. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social. Как отметил президент, представители радикального палестинского движения ХАМАС, судя по их официальному заявлению, готовы к долгосрочному миру. Трамп также оценил и одобрил реакцию организации на его план урегулирования конфликта в секторе Газа.
«Израиль должен немедленно прекратить бомбардировки Газы, чтобы мы могли безопасно и быстро освободить заложников! Сейчас это слишком опасно. Мы уже ведем переговоры о деталях, которые предстоит проработать», — заявил он.
Прежде стало известно, что движение ХАМАС приняло мирный план президента США, а также выразило готовность отпустить всех пленных. Как сообщил телеканал Al-Jazeera, ссылаясь на заявление радикалов, они согласились незамедлительно приступить к переговорам через посредников, чтобы уточнить все детали соглашения.
Однако у ХАМАС есть и свое принципиальное условие для вступления в эти переговоры. Движение пойдет на такие решительные действия, если Израиль выведет свои войска с территории анклава. Также в заявлении сказано, что управление сектором Газа может быть передано палестинским технократам «на основе палестинского национального консенсуса и арабской и исламской поддержки».
При этом ХАМАС ожидает, что будущее сектора Газа будет «решаться в рамках всеобъемлющей палестинской национальной структуры». Важно, что свой вклад в работу будет вносить и само движение. Таким образом его представители на поставленный ранее ультиматум Трампа, потребовавшего прекращения огня, обмена заложников на палестинских заключенных. Кроме того, президент США ждет разоружения ХАМАС и создание переходного правительства, иначе в анклаве начнется «настоящий ад».
Ранее, писал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин заявил о готовности поддержать план Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа.
