Российская армия поразила объекты энергетики, обеспечивающие работу ВПК Украины, сообщили в Минобороны РФ.

ВСУ за минувшие сутки потеряли от действий российских подразделений порядка 1 460 боевиков. ВС РФ поразили объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

Российские средства ПВО сбили за сутки 314 беспилотников самолетного типа ВСУ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.



