ВС РФ поразили обеспечивающие работу ВПК Украины объекты энергетики

Российские средства ПВО сбили за сутки 314 беспилотников самолетного типа ВСУ.
Фото: Алексей Коновалов/ТАСС
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Российская армия поразила объекты энергетики, обеспечивающие работу ВПК Украины, сообщили в Минобороны РФ.
ВСУ за минувшие сутки потеряли от действий российских подразделений порядка 1 460 боевиков. ВС РФ поразили объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.
Российские средства ПВО сбили за сутки 314 беспилотников самолетного типа ВСУ.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 4 окт
- ВСУ не смогли спрятаться от российских гаубиц. Лучшее видео из зоны СВО
- 4 окт
- Вертолет Ми-28нм в деле. Лучшее видео из зоны СВО
- 3 окт
- Российские военные нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины
- 3 окт
- Экипаж Су-34 ударил авиабомбами по ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 3 окт
- Российский «Гиацинт» громит артиллерию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 2 окт
- ВС РФ поразили обеспечивавший работу ВПК Украины объект транспортной инфраструктуры
- 2 окт
- Расстояние — не помеха для работы РСЗО «Ураган». Лучшее видео из зоны СВО
- 2 окт
- Вертолет Ми-28нм выполняет боевое задание. Лучшее видео из зоны СВО
- 1 окт
- ВС РФ освободили населенный пункт Вербовое в Днепропетровской области
- 1 окт
- «Гиацинты» сметают опорники, управпункты и живую силу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
54%
Нашли ошибку?