Положение ВСУ на Красноармейском направлении становится критическим

Чтобы сохранить себе жизнь, насильственно мобилизованные украинцы отказываются идти на штурм и массово сдаются в плен. Иначе рискуют погибнуть от пуль своих же сослуживцев. Об этом они рассказали корреспонденту «Известий» Александру Сафиулину. Он передает с Красноармейского направления спецоперации.

На командном пункте батальона 242-го гвардейского полка Южного военного округа разведка обнаружила новый опорный пункт ВСУ. Экипаж танка Т-72Б3М выезжает на работу. Когда машина занимает позицию, начинает работать артиллерия врага. Один снаряд падает совсем близко с нашим танком. Несмотря на смертельную опасность, задачу нужно выполнить.

«Мы отстрелялись и сразу же уезжаем. Мы прямо вплотную подходили к лесополосе, отрабатывали где-то с расстояния 50 метров. Когда бывает воздействие, очень сильное воздействие. Если у них разведчики висят, то и артиллерия (подключается. — Прим. ред.)», — сообщил командир танка с позывным «Гарош».

Экипаж машины наводит пушку, не сбавляя ход, открывает огонь, и так несколько раз. Благодаря таким самоотверженным сражениям наша армия сейчас уверенно продвигается на всем участке фронта в ДНР. На красноармейском направлении штурмовики закрепились на окраине Владимировки, есть успехи в районе Родинского, расширяется зона контроля у Красноармейска. ВСУ, отходя с позиций, бросают своих же раненных бойцов.

«Я сдался в плен, потому что наше командование нам ничем не помогает. Потери ужасные, кушать нам ничего не кидают», — заявил пленный боевик ВСУ Михаил Челенко.

Михаил Челенко попал в руки бойцов группировки «Центр», рассказывает, что штурмовать в рядах украинских солдат желающих нет. Командиры гонят угрозами и шантажом, отступишь — придется прощаться с жизнью.

«Кто не будет штурмовать, будут на того скидывать бомбы, ТМ-ки, будут другие заходить группы и расстреливать», — добавил военнопленный.

Поэтому все больше ВСУшников готовы сложить оружие. В бою шансы невелики, пленные признают, на красноармейском направлении положение киевских формирований критическое. Наши подразделения при этом не прекращают работу, экипаж танка командира с позывным «Гарош» вновь на задании.

«Все, машина получила указание, выдвигается на позицию, полный у нее будет расход», — сообщил корреспондент.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.