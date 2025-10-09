На Пятом канале акция «День добрых дел» для четырехлетней Нади

У девочки — детский церебральный паралич. Чтобы она смогла ходить, нужна дорогостоящая операция.

Куда больше средств требуется, чтобы подарить надежду на нормальную жизнь четырехлетней Наде из Подмосковья. У девочки детский церебральный паралич. Чтобы она смогла ходить, нужна сложная операция стоимостью один миллион 200 тысяч рублей.

И сегодня, в День добрых дел на Пятом канале, мы с вами можем помочь родителям ребёнка собрать необходимую сумму. Для этого отправьте СМС на короткий номер 75-11. Или отсканируйте QR-код на экране.

Двое поддерживают сверху, одна ловит снизу. Чтобы просто скатиться с горки, четырёхлетней Надюше требуется помощь почти всех членов семьи.

То, что у других получается само собой, для Нади Толстовой каждый раз — испытание. Даже первые вдохи. Уже на четвертой минуте жизни она резко стала задыхаться. Малышку забрали в реанимацию, однако спустя две недели выписали с положительной динамикой. Тогда родителям казалось: все самое страшное позади.

Девочка без особых трудностей осваивала новые навыки. Но самостоятельно Надя так и не пошла. Врачи поставили неутешительный диагноз: детский церебральный паралич.

«Было и обидно, и непонятно, почему так? Предыдущие дети здоровые. Не хотелось вообще об этом разговаривать. Как страшный сон какой-то, ну а потом понимаешь, что кто, если не ты, поможет твоему ребенку», — говорит мама Нади — Любовь Жданова.

С того момента жизнь превратилась в борьбу за каждый маленький шажок дочери. Постоянная реабилитация: электрофорез, терапия в имитаторе опорной нагрузки и введение ботулотоксина дали незначительный результат. Надя может ходить, но лишь с опорой и словно балерина, исполняющая «танец на пальцах».

Пятки из-за сильнейшего мышечного напряжения просто не опускаются, а сил хватает пройти всего несколько метров.

Даже сидя играть тяжело. Но Надя пытается быть как все остальные дети и просто мечтает делать то, что и они.

Ребёнок растет, удлиняются кости, и это приводит к ещё большему натяжению мышц. Теперь стараний реабилитологов не хватает. Как и времени — счет пошел на дни.

«Все усилия были направлены на то, чтобы расслабить мышцы, но, к сожалению, это не привело к успеху. И единственным шансом помочь ей избавиться от этого чрезмерного напряжения — это провести операцию, которая называется селективная дорзальная ризотомия», — говорит врач-нейрохирург Дмитрий Зиноненко.

Тогда и реабилитация будет гораздо эффективнее. Надя сможет начать самостоятельно ходить. Только для этого нужно найти 1 миллион 200 тысяч рублей. Семью с тремя детьми полностью обеспечивает их отец, который прямо сейчас защищает рубежи Родины. Мама вместо работы вынуждена постоянно находиться рядом с Надей.

«Я бы очень хотела, чтобы папа поскорее вернулся, и чтобы у Нади все было хорошо. Надеюсь просто в какой-нибудь неожиданный момент, когда мы, допустим, будем кушать, она просто вот так придёт и скажет: «Привет, а я хожу!» — говорит сестра Нади — Анастасия Толстова.

Мы с вами можем помочь приблизить этот самый момент и пожертвовать деньги на операцию, чтобы недостижимые сейчас цели стали реальностью. И тогда малышке больше не придется страдать от бессилия и беспомощности.

Давайте вместе поможем Наде. Отправьте СМС с суммой пожертвования — она может быть любой — на короткий номер 75-11. Большое вам спасибо.

