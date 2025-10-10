Фильм-расследование Херша о подрыве «Северных потоков» сорвал овации в США

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 105 0

Премьера документальной ленты состоялась в Нью-Йорке.

Фильм о подрыве «Северных потоков» собрал овации в США

Фото: www.globallookpress.com/The Swedish Coast Guard

Тема:
Северный поток

Документальный фильм американского журналиста Сеймура Херша Cover-Up («Сокрытие») встретили бурными овациями на премьере в Нью-Йорке. Все билеты были распроданы, по завершении показа публика аплодировала стоя.

Лента посвящена известным расследованиям Херша, в ней, в том числе, говорится о подрыве газопроводов «Северный поток». О реакции на картину рассказал корреспондент РИА Новости.

Сеймур Херш представил зрителям свой взгляд, подтвержденный доказательствами, о резне в Сонгми во время войны во Вьетнаме, о пытках заключенных в тюрьме Абу-Грейб в Ираке.

Часть документального фильма расследует подрыв «Северных потоков» — журналиста в прошлом критиковали за мнение на этот счет. В частности, потому что ему было достаточно одного источника резонансной информации. Как отмечал сам Херш, единственный информатор — не причина для замалчивания истории.

Взрывы на российских экспортных газопроводах в Европу «Северный поток 1» и «Северный поток 2» произошли 26 сентября 2022 года. Оператор Nord Stream AG назвал нанесенный диверсией ущерб беспрецедентным и не смог оценить сроки ремонта. Москва заявила об акте международного терроризма. Российская сторона не получила ответа ни на один запрос данных по взрывам. Постпред в ООН Василий Небензя утверждал, что США и Великобритания препятствуют расследованию теракта.

Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование в 2023-м. Он, сославшись на тот самый источник, заявил, что водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов заложили бомбу в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops. Указания давал экс-президент Штатов Джо Байден. Официальный Вашингтон отвечал, что не имеет отношения к происшествию.

Подозреваемого в причастности к теракту украинского водолаза Владимира Журавлева 1 октября арестовал польский суд. Он должен был оставаться под стражей до решения вопроса о его передаче Германии. Ранее 5-tv.ru выяснял, почему Польша отказалась содействовать расследованию и выдавать Журавлева.

Тема:
Северный поток
