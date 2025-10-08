Польша отказалась выдавать подозреваемого в подрыве «Северных потоков»
Варшава очень странным образом аргументировала свое решение.
Верха абсурда в обвинениях достиг премьер Польши Дональд Туск, объясняя, почему его страна не будет содействовать в расследовании подрывов «Северных потоков» и выдавать Германии подозреваемого по этому делу. Он заявил, что единственные, кому должно быть стыдно в этой истории, это тем, кто построил этот трубопровод. То есть России.
«Дело не в том, что „Северный поток — 2“ был взорван, а в том, что он был построен. Россия финансировала его на деньги некоторых европейских государств. „Северный поток — 2“ построен вопреки интересам не только наших стран, но и всей Европы», — сказал премьер-министр Польши Дональд Туск.
Эта мысль требует расшифровки. То есть Туск утверждает, что европейцы выделили деньги на трубопровод, чтобы Россия на эти миллиарды подорвала экономику Старого Света. Для нас с вами звучит действительно абсурдно, Запад на таких заявлениях строит свою геополитику.
