Расчеты FPV-дронов уничтожили пункт управления дронами ВСУ в зоне спецоперации

Минобороны: Расчеты FPV-дронов уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в зоне СВО

Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск «Север» ликвидировали пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео из зоны проведения спецоперации, на котором запечатлено уничтожение позиции, опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве пояснили, что пункт управления беспилотниками украинских формирований находился в прифронтовом районе Сумской области. С помощью дронов его обнаружили разведывательные подразделения 30-го мотострелкового полка.

Удар по объекту наносился ударным беспилотником с усиленной боевой частью. В результате была значительно повреждена инфраструктура пункта управления, вражеская сторона также потеряла большую часть личного состава.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за неделю Вооруженные силы (ВС) РФ освободили пять населенных пунктов в зоне спецоперации. Российские войска ведут наступление практически по всем направлениям.

