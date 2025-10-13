«Град» разгромил укрепления и бронетехнику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Наши бойцы продолжают наносить точные удары по военным объектам противника.
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
«Град» разгромил укрепления и бронетехнику ВСУ
Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили укрепления, бронетехнику, пункты управления БПЛА и живую силу подразделений ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на краснолиманском направлении. Самые яркие кадры из зоны специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.
Получив разведданные от операторов разведывательных БПЛА о местонахождении значительного скопления живой силы противника, артиллеристы оперативно выдвинулись на боевые позиции. После развертывания боевых машин из походного положения в боевые расчеты произвели пристрелочные выстрелы. Получив от корректировщиков данные о точках падения первых снарядов с помощью беспилотника, артиллеристы произвели полные залпы 122 мм реактивными снарядами по объектам, удаленным более чем на 10 километров.
Весь процесс поражения целей непрерывно контролировался операторами БПЛА. После выполнения боевой задачи расчеты немедленно покинули огневые позиции, что исключило возможность ответного удара противника.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 13 окт
- Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 13 окт
- Два мирных жителя ранены в результате атаки украинских БПЛА на Ростовскую область
- 13 окт
- Нефтебаза в Феодосии загорелась в результате атаки дронов ВСУ
- 12 окт
- Средства ПВО ликвидировали 37 украинских беспилотников над территорией РФ
- 12 окт
- Система РЭБ «Купол Донбасса» за неделю предотвратила 605 атак дронов ВСУ
- 12 окт
- ВСУ уничтожили группу своих боевиков за попытку сдаться в плен
- 12 окт
- Расчеты FPV-дронов уничтожили пункт управления дронами ВСУ в зоне спецоперации
- 12 окт
- Крупные успехи: за неделю ВС РФ освободили пять населенных пунктов
- 11 окт
- Один человек пострадал при падении обломков БПЛА в Белгородской области
- 11 окт
- В Софийском соборе Вологды провели молебен о здравии бойцов СВО
Читайте также
87%
Нашли ошибку?