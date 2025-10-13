«Град» разгромил укрепления и бронетехнику ВСУ

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили укрепления, бронетехнику, пункты управления БПЛА и живую силу подразделений ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на краснолиманском направлении. Самые яркие кадры из зоны специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Получив разведданные от операторов разведывательных БПЛА о местонахождении значительного скопления живой силы противника, артиллеристы оперативно выдвинулись на боевые позиции. После развертывания боевых машин из походного положения в боевые расчеты произвели пристрелочные выстрелы. Получив от корректировщиков данные о точках падения первых снарядов с помощью беспилотника, артиллеристы произвели полные залпы 122 мм реактивными снарядами по объектам, удаленным более чем на 10 километров.

Весь процесс поражения целей непрерывно контролировался операторами БПЛА. После выполнения боевой задачи расчеты немедленно покинули огневые позиции, что исключило возможность ответного удара противника.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

