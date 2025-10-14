Лукашенко призвал закончить конфликт на Украине прямо сейчас

Лукашенко: конфликт на Украине должен закончиться сейчас

Президент Белоруссии Александр Лукашенко настаивает на завершении украинского конфликта прямо сейчас, чтобы сохранить существование Украины. Об этом белорусский лидер заявил на совещании, посвященном международной обстановке и развитию белорусско-американских отношений, его слова приводит агентство БЕЛТА.

«Украина должна существовать как суверенное независимое государство. Мы за то, чтобы война была остановлена сейчас, в противном случае исчезнет это независимое суверенное государство», — отметил Лукашенко.

Кроме того, Белоруссия готова принять участие в инициативах США по урегулированию украинского кризиса.

«Если американцы хотят урегулировать конфликт в Украине и видят там какую-то небольшую нашу роль, мы готовы в этом участвовать», — добавил президент Белоруссии.

Также, по словам Лукашенко, «некоторые» уже обращают внимание на западные области Украины, в то время как республика смотрит в мирном направлении.

«Мы за это, мы за мир, и в этом плане готовы работать», — заверил белорусский лидер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Белоруссия готова заключить большую сделку с США, если в ней будут учтены интересы Минска.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.