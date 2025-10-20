«Мста-С» уничтожила пункт управления дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

23 0

Точными выстрелами цель была поражена и уничтожена.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Гаубица «Мста-С» уничтожила пункт управления дронов ВСУ

Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили минометчиков, пункты управления дронов, бронетехнику и живую силу подразделений ВСУ на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Артиллеристы, получив координаты целей, выдвинулись на огневую позицию, оперативно привели орудие в боеготовность, навели пушку на цель и приступили к выполнению задачи. Ведя беглый огонь осколочно-фугасными снарядами с увеличенной дальностью, артиллеристы уничтожили все цели и оперативно покинули позицию, вернувшись в подземное укрытие в районе ожидания. 

ВСУ потеряли управление подразделениями на этом участке фронта, что немедленно использовали российские штурмовые группы для дальнейшего наступления.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
20 окт
Танки Т-72Б3М уничтожили опорники ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
18 окт
Российская армия освободила Плещеевку в ДНР
18 окт
«Относятся хорошо»: пленный украинский боевик рассказал о дружелюбии бойцов ВС РФ
18 окт
Трамп вел себя жестко на встрече с Зеленским
18 окт
Финская компания решила зарегистрировать пять товарных знаков в России
18 окт
Ка-52М нанес удар по личному составу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
18 окт
Расчет САУ «Мста-С» сорвал ротацию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
17 окт
Силы ПВО России перехватили и уничтожили 61 беспилотник ВСУ за ночь
17 окт
Расчет ЗРК «Тор-М2» сбил барражирующий боеприпас ВСУ Switchblade 600. Лучшее видео из зоны СВО
17 окт
Ка-52М ударил по «опорнику» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
+6° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.98
1.90 94.58
2.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:45
В Госдуме предложили сделать обязательной правовую экспертизу при покупке жилья
7:30
«Мста-С» уничтожила пункт управления дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:30
«Не новые, а старые регионы»: Шойгу о Донбассе и Новороссии
7:15
Все включено в Австралии: есть даже крокодил в бассейне
7:00
«Стал жертвой рилсов»: Иосиф Пригожин — о семейных видео с Валерией
6:55
Остались только колонны: в Хабаровске начали снос сгоревшего музыкального театра

Сейчас читают

«Стал жертвой рилсов»: Иосиф Пригожин — о семейных видео с Валерией
Научиться понимать искусство: как находить скрытые смыслы в книгах, кино и картинах
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео