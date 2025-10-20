Точными выстрелами цель была поражена и уничтожена.
Гаубица «Мста-С» уничтожила пункт управления дронов ВСУ
Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили минометчиков, пункты управления дронов, бронетехнику и живую силу подразделений ВСУ на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.
Артиллеристы, получив координаты целей, выдвинулись на огневую позицию, оперативно привели орудие в боеготовность, навели пушку на цель и приступили к выполнению задачи. Ведя беглый огонь осколочно-фугасными снарядами с увеличенной дальностью, артиллеристы уничтожили все цели и оперативно покинули позицию, вернувшись в подземное укрытие в районе ожидания.
ВСУ потеряли управление подразделениями на этом участке фронта, что немедленно использовали российские штурмовые группы для дальнейшего наступления.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
