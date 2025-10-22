«Посмотрим, как все сложится»: Трамп о встрече с Путиным в Будапеште

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 29 0

Американский лидер подчеркнул, что не хочет тратить время впустую и пока не принял окончательного решения.

Трамп о встрече с Путиным в Будапеште

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Встреча Путина и Трампа

Дональд Трамп: никогда не говорил, что саммит в Будапеште будет бесполезным

Президент США Дональд Трамп 21 октября сообщил, что решение о проведении встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште пока не принято. Об этом сообщает «Известия».

Американский президент отметил, что хотел бы, чтобы возможный саммит был содержательным.

«Я не хочу пустой встречи. Я не хочу тратить время впустую, так что посмотрим, как все сложится», — заявил Трамп в беседе с журналистами в Белом доме.

Позднее у главы Белого дома уточнили, считает ли он, что саммит в Будапеште может оказаться бесполезным. В ответ Трамп подчеркнул: «Я ничего такого не говорил. Я не говорил, что это так и будет».

Политик добавил, что через два дня намерен сообщить, «что будет дальше» в отношении подготовки к саммиту. По его словам, он все еще видит шанс на прекращение огня на Украине и отметил, что как Владимир Путин, так и Владимир Зеленский хотят урегулирования конфликта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Встреча Путина и Трампа
21 окт
«Нужна серьезная подготовка»: Песков о сроках новой встречи Путина и Трампа
21 окт
Лидеры некоторых стран ЕС хотят прибыть на переговоры Путина и Трампа в Венгрии
20 окт
Болгария пропустит самолет Путина через свое воздушное пространство ради встречи с Трампом в Будапеште
18 окт
Мерц выразил надежду на урегулирование украинского кризиса после встречи Путина и Трампа
17 окт
В Кремле призвали не откладывать надолго встречу Путина и Трампа
17 окт
В США назвали возможный состав делегации Трампа на встрече с Путиным
17 окт
«Разговор спутал карты»: как беседа Путина и Трампа повлияет на поставки оружия Украине
16 окт
Трамп выразил надежду на встречу с Путиным в Будапеште в течение двух недель
10 окт
«Вопросы сложные»: Путин прокомментировал встречу с Трампом на Аляске
29 сент
На Западе сравнили обстановку в Европе с преддверием Первой мировой войны
+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.35
-0.01 94.67
0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:38
«Герой в банной шапке»: экс-депутат обстрелял отдыхающих у озера в Башкирии
1:07
Жертва наркоторговцев: появилась версия о мотивах убийства режиссера Политика
0:46
«Посмотрим, как все сложится»: Трамп о встрече с Путиным в Будапеште
0:25
Неудачный прием: в каких случаях можно не платить за визит к частному врачу
0:05
Кинооператор Анатолий Мукасей экстренно госпитализирован в Москве
23:58
Не гасите свет: при какой задолженности россиянам могут отключить электричество

Сейчас читают

В России впервые выписан штраф за рекламу в Instagram*
«Воспитательная работа»: Кончаловский о влиянии Никиты Михалкова на свою жизнь
«Появилась она»: в блоге Самойловой озвучена причина развода с Джиганом
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео