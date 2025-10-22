«Прогнозы только на несколько суток»: когда в России наступит зима

Эксперта Гидрометцентра рассказал, когда стоит ждать устойчивый снежный покров.
Синоптик Толстых: снежный покров в РФ ожидается не ранее второй половины ноября
Пока в стране сохраняется относительно теплая погода, россиян все больше интересует, когда начнутся настоящие холода и какой будет предстоящая зима. Об этом сообщает aif.ru.
По словам профессора Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ, сотрудника Гидрометцентра России Михаила Толстых, наступление зимы, то есть появление устойчивого снежного покрова, ожидается не ранее второй половины ноября.
«Более вероятно, что это произойдет в районе конца ноября — начала декабря», — отметил эксперт.
Он уточнил, что согласно мультимодельному прогнозу Всемирной метеорологической организации и данным Гидрометцентра России, в ближайшие две недели погода на Европейской территории страны будет в пределах климатической нормы. В Московском регионе в конце недели ожидается температура выше средней, однако ощущение тепла ослабят дожди.
Снег в ближайшие недели возможен только кратковременно и местами, без образования устойчивого покрова. Толстых также напомнил, что точные прогнозы возможны лишь на несколько суток вперед.
«Атмосфера сильно неустойчива, поэтому точные прогнозы даже теоретически возможны лишь на первые несколько суток — от трех до семи», — пояснил он.
По словам синоптика, за рубежом давно применяется оценка надежности прогнозов по пятибалльной шкале. Например, три из пяти означает вероятность около 60%. Особенно сложно, по его словам, предсказывать осадки в городах, где погодные условия могут значительно различаться даже в пределах одной агломерации.
