Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник на подлете к Москве
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Фото: © РИА Новости/Илья Питалев
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в мессенджере MAX.
Градоначальник отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Также в Росавиации сообщали, что в аэропортах Домодедово и Жуковский были введены временные ограничения на взлет и посадку в целях безопасности. На текущий момент они уже сняты, воздушные гавани работают в штатном режиме.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ с начала специальной военной операции (СВО). Вражеские силы используют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные города ракетами.
