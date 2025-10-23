В Белом доме прокомментировали возможность встречи Путина и Трампа

Представитель Белого дома Левитт: Встреча Путина и Трампа не снята с повестки

Соединенные Штаты не отказываются от плана провести встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, переговоры возможны в дальнейшем. Такое заявление сделала официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.

По ее словам, Трамп хочет предварительно убедиться, что очный диалог с коллегой из РФ станет «разумным использованием времени».

«Встреча между этими двумя лидерами не снимается с повестки. Президент и вся администрация надеются, что она может произойти когда-нибудь. Но мы должны быть уверены в том, что эта встреча будет иметь позитивный результат», — сказала Левитт на очередном брифинге Белом доме.

Кроме того, отметили в администрации президента США, Трамп все еще надеется на мирное урегулирование украинского конфликта.

Прежде о мотивации Москвы в вопросе конфликта с Украиной высказывался российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Он подчеркивал готовность к диалогу с Киевом в любых форматах. Однако украинская сторона до сих пор не дала ответа на предложение создать три рабочие группы для конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов.

