В Белом доме прокомментировали возможность встречи Путина и Трампа

Ранее запланированные переговоры в Будапеште были отложены.
Фото: © РИА Новости/:Сергей Бобылев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Представитель Белого дома Левитт: Встреча Путина и Трампа не снята с повестки
Соединенные Штаты не отказываются от плана провести встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, переговоры возможны в дальнейшем. Такое заявление сделала официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.
По ее словам, Трамп хочет предварительно убедиться, что очный диалог с коллегой из РФ станет «разумным использованием времени».
«Встреча между этими двумя лидерами не снимается с повестки. Президент и вся администрация надеются, что она может произойти когда-нибудь. Но мы должны быть уверены в том, что эта встреча будет иметь позитивный результат», — сказала Левитт на очередном брифинге Белом доме.
Кроме того, отметили в администрации президента США, Трамп все еще надеется на мирное урегулирование украинского конфликта.
Прежде о мотивации Москвы в вопросе конфликта с Украиной высказывался российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Он подчеркивал готовность к диалогу с Киевом в любых форматах. Однако украинская сторона до сих пор не дала ответа на предложение создать три рабочие группы для конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов.
Ранее 5-tv.ru выяснял, действительно ли США дали Украине разрешение на удары вглубь территории России американскими дальнобойными ракетами.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 23 окт
- Захарова прокомментировала отмену встречи Путина и Трампа в Будапеште
- 23 окт
- Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным в Будапеште
- 22 окт
- «Ситуация на фронте решит все»: политолог оценил перспективы будущей встречи Путина и Трампа
- 22 окт
- Сийярто и Фицо резко ответили на фейки об «отмене» саммита Путина и Трампа
- 22 окт
- Трамп пообещал через два дня сказать, встретится ли он с Путиным в Будапеште
- 22 окт
- Лавров ответил на сообщения о переносе встречи Путина и Трампа в Будапеште
- 22 окт
- «Посмотрим, как все сложится»: Трамп о встрече с Путиным в Будапеште
- 21 окт
- «Нужна серьезная подготовка»: Песков о сроках новой встречи Путина и Трампа
- 21 окт
- Лидеры некоторых стран ЕС хотят прибыть на переговоры Путина и Трампа в Венгрии
- 20 окт
- Болгария пропустит самолет Путина через свое воздушное пространство ради встречи с Трампом в Будапеште
Читайте также
100%
Нашли ошибку?