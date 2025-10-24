Российские РСЗО «Град» уничтожили опорник ВСУ на красноармейском направлении

Расчет ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Град» гвардейского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Артиллерийский удар нанесли по вскрытому дроноводами укрепрайону украинских боевиков, где находилось большое скопление живой силы. Получив задачу, расчет «Града» выдвинулся на боевую позицию, навел установку на цель и нанес удар серией из нескольких залпов с расстояния более 15 км. Реактивные снаряды нанесли значительный урон замаскированным в лесу фортификациям ВСУ.

Действия артиллеристов прикрывала группа противодействия беспилотникам, что исключило возможность обнаружения и поражения расчета вражескими дронами. После уничтожения цели расчет оперативно сменил огневую позицию, избежав ответного удара.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.