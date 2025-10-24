Daily Mail: После двойного удара молнией мужчину начали посещать предчувствия

Житель штата Кентукки утверждает, что после двух ударов молнии научился предчувствовать приближение грозы за несколько дней до того, как о ней рассказывают в прогнозе погоды. Об этом сообщает Daily Mail.

Впервые 66-летний мужчина пережил удар молнии в 2007 году, когда отмечал день рождения своего внука у бассейна. Несмотря на ясное небо, внезапно начался дождь. Когда он помогал сыну закрывать металлические ворота гаража, в него ударила молния.

По словам его супруги, мужчина лежал без сознания и не дышал. Его удалось вернуть к жизни, но после происшествия он три дня провел в больнице и три года боролся с провалами в памяти.

«Он не узнавал ни меня, ни наш дом. Это как черепно-мозговая травма — он стал другим человеком», — рассказала его жена.

Второй удар произошел в 2023 году, когда супруги сидели дома во время грозы. Они отключили все электроприборы, но забыли вытащить кабель из телевизора. Внезапно из его передней части вылетел шар синего пламени, который ударил мужчину. К счастью, обошлось без госпитализации.

После второго инцидента мужчина стал уверять, что стал чувствовать атмосферные изменения задолго до того, как начинается дождь.

«Он может предсказать бурю за день или два. Он просто говорит: „Приближается гроза“ — и почти всегда оказывается прав», — поделилась его жена.

По словам медиков, удар молнии может временно изменить электрополярность тела, однако супруги считают, что с мужчиной произошло нечто большее.

