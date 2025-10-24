В любое время, в любом месте, любые задачи: бойцы спецназа отметили юбилей подразделения в зоне СВО

Сегодня бойцы спецназа отмечают свой профессиональный праздник. Он был установлен указом Владимира Путина в 2006 году. В поздравительной телеграмме президент отметил непреклонное мужество военнослужащих. Глава государства заявил, что народ России гордится их подвигами, поблагодарил ветеранов и личный состав за самоотверженность, и выразил уверенность в том, что спецназовцы и впредь будут стоять на страже безопасности нашей страны. О работе военнослужащих подразделения спецназначения на передовой расскажет корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

Застать врага врасплох. Вычислить противника и обезвредить целую цепь окопов на одном из самых укрепленных участков фронта без единого выстрела. Спецназ сегодня, как и всегда — передовое подразделение любого соединения. Они первые в самых опасных районах, нейтрализуют ключевые точки обороны противника, открывают дорогу основным силам.

Работают не только на земле. Атакуют врага с воздуха. В распоряжении 5tv.ru — кадры работы бойцов спецназа группировки «Центр». Расчет БПЛА «Молния».

«Здания, строения, живая сила противника. Используем кумулятивные заряды по технике, если находят позиции с артиллерией», — отмечает военнослужащий с позывным «Космос».

Сейчас этот тип беспилотника — одно из самых полезных средств в арсенале наших подразделений, и оно, конечно же, на вооружении в подразделениях спецназа.

А еще самые современные снайперские винтовки. И уже проверенные временем автоматические гранатометы.

Далее в кадре — боевая работа 24-й отдельной Гвардейской бригады спецназа генштаба нашей армии. Одна из самых дерзких операций одного из самых боеспособных и нелюбимых врагом подразделений на фронте. Пробраться в тыл противника в форме врага, схватить так называемого «языка» и вернуться обратно — все это про них.

«Беспилотником противника отвлекали, дозором, двумя двойками, потихоньку доползли. Пока противник отвлекался — они быстро запрыгнули туда, уголок свой захватили», — говорит Герой России Данияр Джартанов.

Диверсии, засады, налеты... Командир группы спецназа, герой России, капитан Данияр Джартанов, может долго рассказывать про каждый выход, который планировал лично, после заходил вместе с бойцами и возвращался. Историй точно хватит на целую книгу.

Боец подразделения специального назначения должен уметь все, работать с разными видами оружия, в разных условиях, порой на грани и, несмотря ни на что, выполнять боевую задачу.

«Я выдвинулся крайним со своим расчетом ПВРа, подорвался на двух минах. Группа продолжила выполнять боевую задачу под руководством замкома группы, задачу успешно выполнила», — говорит Дмитрий Москаленко, командир разведгруппы группировки войск «Центр».

Дмитрий Москаленко вспоминает одну из своих последних задач, события развивались совсем не по плану, но итог один — позиции для подхода основных сил были подготовлены, поселок взят. Спецназ справился.

В любое время, в любом месте, любые задачи... В спецназе иначе быть не может.



