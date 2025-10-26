Мирный житель погиб при атаке дрона в Белгородской области

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Белгород и близлежащие территории подверглись множественным ударам беспилотников.

Сколько людей погибло при атаке дрона в Белгородской области

Фото: © РИА Новости/Виктор Антонюк

Удар беспилотника по грузовику в селе в Белгородской области унес жизнь одного человека, второй получил ранения. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Гладков сообщил, что в селе Илек-Кошары Ракитянского района удар дрона пришелся по грузовому автомобилю.

Водитель получил тяжелые осколочные ранения, был доставлен в больницу, но спасти его жизнь не удалось.

Кроме того, в хуторе Масычево Грайворонского округа дрон атаковал легковой автомобиль, в результате чего водитель получил минно-взрывную травму и баротравму, лечение назначено амбулаторное.

Белгород и Белгородский район подверглись массированным ударам беспилотников.

В белгородском городе машина была повреждена падением обломков сбитого дрона. В нескольких населенных пунктах — Нечаевке, Октябрьском, Ясных Зорях, Чайках, Майском, Архангельском и Вознесеновке — зафиксированы повреждения домов, автомобилей, сельхозобъектов и инфраструктуры в результате попаданий или детонаций беспилотников.

