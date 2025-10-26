Мирный житель погиб при атаке дрона в Белгородской области
Белгород и близлежащие территории подверглись множественным ударам беспилотников.
Фото: © РИА Новости/Виктор Антонюк
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Удар беспилотника по грузовику в селе в Белгородской области унес жизнь одного человека, второй получил ранения. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Гладков сообщил, что в селе Илек-Кошары Ракитянского района удар дрона пришелся по грузовому автомобилю.
Водитель получил тяжелые осколочные ранения, был доставлен в больницу, но спасти его жизнь не удалось.
Кроме того, в хуторе Масычево Грайворонского округа дрон атаковал легковой автомобиль, в результате чего водитель получил минно-взрывную травму и баротравму, лечение назначено амбулаторное.
Белгород и Белгородский район подверглись массированным ударам беспилотников.
В белгородском городе машина была повреждена падением обломков сбитого дрона. В нескольких населенных пунктах — Нечаевке, Октябрьском, Ясных Зорях, Чайках, Майском, Архангельском и Вознесеновке — зафиксированы повреждения домов, автомобилей, сельхозобъектов и инфраструктуры в результате попаданий или детонаций беспилотников.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что Путин посетил пункт управления объединенной группировки ВС РФ.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 26 окт
- Два человека погибли в результате обстрела ВСУ города Ясиноватая
- 25 окт
- Силы ПВО уничтожили несколько украинских беспилотников в Ленинградской области
- 24 окт
- Родителей из Калужской области накажут за комментарий их дочери о пролете БПЛА
- 24 окт
- Уголовное дело о теракте возбудили после попадания БПЛА в дом в Красногорске
- 24 окт
- Стена упала на людей: житель Красногорска о последствиях атаки БПЛА на жилой дом
- 24 окт
- Пять человек пострадали при атаке дрона ВСУ на жилой дом в Красногорске
- 23 окт
- Двенадцать человек пострадали в Белгородской области после атаки дронов ВСУ
- 23 окт
- Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник на подлете к Москве
- 23 окт
- В Воронежской области восемь домов повреждены из-за атак ВСУ
- 23 окт
- Мирная жительница в Брянской области погибла при атаке беспилотника ВСУ
Читайте также
100%
Нашли ошибку?