Четыре жителя Белгородской области пострадали в результате атаки ВСУ

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 69 0

Раненых доставили в медицинские учреждения.

Атака ВСУ на Белгородскую область 26 октября

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Еще четыре мирных жителя ранены в результате атаки ВСУ на Белгородскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«На участке автодороги вблизи села Таврово Белгородского района в результате атаки беспилотника на легковой автомобиль ранены мужчина и женщина. У обоих баротравмы, осколочные ранения головы и рук», — говорится в сообщении.

Гладков отметил, что в Шебекинском округе дрон ранил мужчину, который с осколочными ранениями лица и бедра. В Грайворонском округе при атаке дрона на грузовик пострадал еще один мужчина — он получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги.

Он добавил, что все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.

Российские регионы постоянно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ с момента начала специальной военной операции (СВО), о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом вражеские силы применяют при атаках не только беспилотники, но и обстреливают приграничные районы страны ракетами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
26 окт
Лавров: РФ признает независимость Украины
26 окт
«Шли там, где противник не ждет»: ВС РФ за неделю освободили десять населенных пунктов
26 окт
Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник
26 окт
Путин посетил пункт управления объединенной группировки ВС РФ
25 окт
Ударом дронов сорвали ротацию боевиков. Лучшее видео из зоны СВО
25 окт
Су-25 уничтожили опорник ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
24 окт
В любое время, в любом месте, любые задачи: бойцы спецназа отметили юбилей подразделения в зоне СВО
24 окт
ВС РФ освободили четыре населенных пункта в зоне СВО
24 окт
«Градом» по боевикам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
24 окт
Вся мощь гаубицы «Акация». Лучшее видео из зоны СВО
+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.97
-0.30 94.08
-0.31
Кого Уран осыплет деньгами, а кого оставит без копейки? Финансовый гороск...

Последние новости

21:58
Силы ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника за четыре часа
21:22
Лавров указал на необходимость для России буферной зоны за пределами Донбасса
21:06
Четыре жителя Белгородской области пострадали в результате атаки ВСУ
20:50
Лавров: РФ признает независимость Украины
20:29
Лавров указал на необходимость подготовки встречи Трампа и Путина
20:00
В Брянской области в результате атак украинских БПЛА пострадали двое жителей

Сейчас читают

«Ваша задача — не наказать»: как помочь школьнику с учебой и не навредить ему
«Паша — супер!»: актриса Елизавета Шакира рассказала о достоинствах Прилучного
Квартирный вопрос: в Госдуме рассказали о единоразовой субсидии на покупку жилья
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео