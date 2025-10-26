Четыре жителя Белгородской области пострадали в результате атаки ВСУ

Раненых доставили в медицинские учреждения.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Еще четыре мирных жителя ранены в результате атаки ВСУ на Белгородскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«На участке автодороги вблизи села Таврово Белгородского района в результате атаки беспилотника на легковой автомобиль ранены мужчина и женщина. У обоих баротравмы, осколочные ранения головы и рук», — говорится в сообщении.
Гладков отметил, что в Шебекинском округе дрон ранил мужчину, который с осколочными ранениями лица и бедра. В Грайворонском округе при атаке дрона на грузовик пострадал еще один мужчина — он получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги.
Он добавил, что все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.
Российские регионы постоянно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ с момента начала специальной военной операции (СВО), о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом вражеские силы применяют при атаках не только беспилотники, но и обстреливают приграничные районы страны ракетами.
