Анастасия Федорова
Цели выявили с помощью воздушной разведки.

Артиллеристы группировки войск «Центр» сорвали ротацию боевиков ВСУ

Расчет 130-мм пушки М-46 268-го самоходного артиллерийского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» в ходе выполнения боевой задачи уничтожил опорный пункт с личным составом Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время ротации подразделений противника на Красноармейском направлении. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

При проведении аэроразведки позиций ВСУ оператор беспилотного летательного аппарата зафиксировал скопление личного состава противника на укрепленном опорном пункте. Получив от разведки координаты целей, артиллеристы организовали боевое дежурство против FPV-дронов ВСУ, оперативно подготовили орудие к ведению огня, навели его и приступили к выполнению огневой задачи.

Экипаж выполнил серию залпов 130-мм осколочно-фугасными снарядами, в результате чего были уничтожены все обнаруженные вражеские цели.

По завершении боевой задачи артиллерийский расчет быстро замаскировал орудие и укрылся в блиндаже.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

