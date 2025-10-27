Цели выявили с помощью воздушной разведки.
Артиллеристы группировки войск «Центр» сорвали ротацию боевиков ВСУ
Расчет 130-мм пушки М-46 268-го самоходного артиллерийского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» в ходе выполнения боевой задачи уничтожил опорный пункт с личным составом Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время ротации подразделений противника на Красноармейском направлении. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.
При проведении аэроразведки позиций ВСУ оператор беспилотного летательного аппарата зафиксировал скопление личного состава противника на укрепленном опорном пункте. Получив от разведки координаты целей, артиллеристы организовали боевое дежурство против FPV-дронов ВСУ, оперативно подготовили орудие к ведению огня, навели его и приступили к выполнению огневой задачи.
Экипаж выполнил серию залпов 130-мм осколочно-фугасными снарядами, в результате чего были уничтожены все обнаруженные вражеские цели.
По завершении боевой задачи артиллерийский расчет быстро замаскировал орудие и укрылся в блиндаже.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
