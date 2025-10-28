Артиллерийские подразделения круглосуточно ведут огонь по позициям противника.
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
«Торнадо-С» уничтожил боевиков и технику ВСУ на харьковском направлении
Расчет реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» группировки войск «Север» уничтожил скопления боевой техники и живой силы подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Харьковском направлении. Самые яркие кадры из зоны специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.
Разведка выявила место сосредоточения боевой техники и личного состава ВСУ. После получения целеуказаний «Торнадо-С» нанес точные удары управляемыми ракетами, уничтожив выявленные цели. Контроль результатов атаки осуществлялся с помощью беспилотников.
После выполнения задачи артиллеристы сменили позиции, чтобы избежать ответного огня. По данным разведки, все цели были поражены.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
