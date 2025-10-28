Лавров: России нужны гарантии результативности встречи Путина и Трампа

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: России нужны гарантии, что возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа принесет результат. Глава МИД назвал удивительным изменение позиции хозяина Белого дома по Украине.

«Удивительно было, что вдруг президент Трамп опять ушел на позиции, которые, казалось бы, давно уже отработаны и которые отражают лишь лихорадочное желание европейцев и режима Зеленского — получить паузу для того, чтобы вновь накачать оружием киевскую структуру. Как она называется там у них, офис президента, Вооруженные силы Украины и все прочие составные части киевского режима. И президент Трамп после Аляски неоднократно, и до Аляски, кстати, говорил, что нужен долгосрочный устойчивый мир, а не какое-то временное прекращение огня, которое ничего не даст», — отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Это заявление Лавров сделал в Минске, где на международной конференции сейчас обсуждают архитектуру евразийской безопасности. В белорусскую столицу прибыли руководители ШОС, ОДКБ, представители Китая, КНДР и нескольких европейских стран. Всего более 40 делегаций.

Сергей Лавров провел встречу в том числе и с венгерским коллегой. Петер Сийярто подтвердил: Будапешт готов предоставить площадку для российско-американских переговоров.

