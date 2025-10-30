«Тюльпан» разгромил вражеский пункт управления БПЛА. Лучшее видео из зоны СВО

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 59 0

Благодаря мобильности и огромной мощности боеприпасов самоходный миномет эффективно поражает цели на расстоянии до 19 километров.

Фото, видео: Станислав Красильников/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

«Тюльпан» разгромил пункт управления БПЛА ВСУ на красноармейском направлении

Расчет 240‑мм самоходного миномета «Тюльпан» группировки войск «Центр» уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале на 5-tv.ru.

Получив разведданные, расчет оперативно выдвинулся на назначенную огневую позицию, развернул орудие и выполнил серию прицельных выстрелов на дистанции более 15 километров. Контроль за результатами огневого воздействия и корректировку огня осуществляли операторы БПЛА в режиме реального времени. Данные объективного контроля подтвердили уничтожение вражеского пункта управления.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

Тема:
Спецоперация
29 окт
Баллистические ракеты «Сармат» скоро встанут на боевое дежурство
29 окт
Прямая атака США: почему передача Tomahawk Киеву может привести к ядерной войне
29 окт
Беспилотники ВСУ повредили предприятие в Брянской области
29 окт
Силы ПВО России сбили 100 украинских беспилотников за ночь
29 окт
Саперы разминируют Курскую область после атак ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
29 окт
Небо под защитой Су-35с. Лучшее видео из зоны СВО
29 окт
Силы ПВО России за три часа уничтожили 57 украинских дронов над регионами РФ
28 окт
«Торнадо-С» уничтожил боевиков и технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
28 окт
Вертолет Ми-28НМ уничтожил спрятанный в лесах опорник ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
27 окт
ВС РФ освободили три населенных пункта в Запорожской и Днепропетровской областях
+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
79.47
-0.35 92.25
-0.69
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:02
В Петербурге открылся Международный научно-образовательный салон
7:00
Боролся до последнего вздоха: последние дни жизни актера Романа Попова
6:53
Оксюморон в Петербурге: шум из театра глухих стал причиной судебного иска
6:33
Теплый свитер и зонт не забудь: какая погода ожидается в Москве 30 октября
6:23
Си Цзиньпин заявил о важности сотрудничества Китая и США
6:13
«Тюльпан» разгромил вражеский пункт управления БПЛА. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

Энергосистему Украины разболтало: есть экспорт, импорт и отключения
Радио «Судного дня» передало сообщение после заявления Путина о «Посейдоне»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео