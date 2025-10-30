Благодаря мобильности и огромной мощности боеприпасов самоходный миномет эффективно поражает цели на расстоянии до 19 километров.
«Тюльпан» разгромил пункт управления БПЛА ВСУ на красноармейском направлении
Расчет 240‑мм самоходного миномета «Тюльпан» группировки войск «Центр» уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале на 5-tv.ru.
Получив разведданные, расчет оперативно выдвинулся на назначенную огневую позицию, развернул орудие и выполнил серию прицельных выстрелов на дистанции более 15 километров. Контроль за результатами огневого воздействия и корректировку огня осуществляли операторы БПЛА в режиме реального времени. Данные объективного контроля подтвердили уничтожение вражеского пункта управления.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
