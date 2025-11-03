Ми-28НМ уничтожили пункт временной дислокации БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Удар нанесли легкой многоцелевой управляемой ракетой и авиационными ракетами.
Фото, видео: © РИА Новости/Александр Вильф; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Ми-28НМ уничтожили пункт временной дислокации подразделения беспилотников ВСУ
Министерство обороны России опубликовало кадры выполнения боевого задания экипажа вертолета Ми-28НМ в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
Перед вылетом экипаж получил координаты расположения пункта временной дислокации подразделения беспилотников ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток».
При выполнении задачи экипаж вертолета нанес удар легкой многоцелевой управляемой ракетой (ЛМУР) и авиационными ракетами по заданным координатам.
Разведчики зафиксировали поражение целей. После выполнения боевого задания экипаж вернулся на аэродром базирования.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 3 нояб
- «Мы сдаемся»: российские бойцы взяли в плен двух украинцев, кричавших о детях
- 3 нояб
- Российские бойцы разнесли пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 2 нояб
- Армия России освободила 26 зданий в Димитрове в ДНР
- 2 нояб
- Российские войска пресекли попытку прорыва ВСУ к реке Оскол под Купянском
- 2 нояб
- «Не останется людей»: депутат Рады о том, что ждет Украину при Зеленском
- 2 нояб
- Пророссийские хакеры получили информацию о чиновниках офиса Зеленского
- 1 нояб
- «Гиацинт-С» уничтожил вражеский пункт управления БПЛА. Лучшее видео из зоны СВО
- 1 нояб
- Гвардейцы-разведчики зачистили опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 31 окт
- Бойцы «Востока» освободили Новоалександровку в Днепропетровской области
- 31 окт
- ЗРК «Бук-М3» сбил реактивный снаряд РСЗО HIMARS. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
87%
Нашли ошибку?