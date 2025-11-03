Ми-28НМ уничтожили пункт временной дислокации подразделения беспилотников ВСУ

Министерство обороны России опубликовало кадры выполнения боевого задания экипажа вертолета Ми-28НМ в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Перед вылетом экипаж получил координаты расположения пункта временной дислокации подразделения беспилотников ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток».

При выполнении задачи экипаж вертолета нанес удар легкой многоцелевой управляемой ракетой (ЛМУР) и авиационными ракетами по заданным координатам.

Разведчики зафиксировали поражение целей. После выполнения боевого задания экипаж вернулся на аэродром базирования.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

