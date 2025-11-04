Дроноводы ВДВ уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

Расчеты беспилотников Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения в Херсонской области с помощью ударных дронов самолетного типа «Молния-2» уничтожили замаскированные наблюдательные пункты украинских боевиков на правом берегу Днепра.

С этих наблюдательных пунктов украинские боевики корректировали огонь артиллерии и удары дронов по мирным кварталам и позициям российских войск.

Десантники на заранее подготовленной и замаскированной позиции оперативно подготовили к вылету ударный беспилотный комплекс самолетного типа «Молния-2». Этот аппарат обладает высокой скоростью полета, увеличенной дальностью боевого применения и способностью нести мощную боевую часть, что позволяет использовать его в глубоком тылу противника.

В результате точного попадания наблюдательные пункты ВСУ у железнодорожного моста через Днепр были уничтожены.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

