Десантники уничтожили наблюдательный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Для ударов использовали ударные дроны самолетного типа «Молния-2»
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Дроноводы ВДВ уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра
Расчеты беспилотников Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения в Херсонской области с помощью ударных дронов самолетного типа «Молния-2» уничтожили замаскированные наблюдательные пункты украинских боевиков на правом берегу Днепра.
С этих наблюдательных пунктов украинские боевики корректировали огонь артиллерии и удары дронов по мирным кварталам и позициям российских войск.
Десантники на заранее подготовленной и замаскированной позиции оперативно подготовили к вылету ударный беспилотный комплекс самолетного типа «Молния-2». Этот аппарат обладает высокой скоростью полета, увеличенной дальностью боевого применения и способностью нести мощную боевую часть, что позволяет использовать его в глубоком тылу противника.
В результате точного попадания наблюдательные пункты ВСУ у железнодорожного моста через Днепр были уничтожены.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 3 нояб
- От кухни до окопа: Народный фронт показал, как готовят и доставляют спецпайки для бойцов СВО
- 3 нояб
- «Мы сдаемся»: российские бойцы взяли в плен двоих украинцев, кричавших о детях
- 3 нояб
- Ми-28НМ уничтожили пункт временной дислокации БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 3 нояб
- Российские бойцы разнесли пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 2 нояб
- Армия России освободила 26 зданий в Димитрове в ДНР
- 2 нояб
- Российские войска пресекли попытку прорыва ВСУ к реке Оскол под Купянском
- 2 нояб
- «Не останется людей»: депутат Рады о том, что ждет Украину при Зеленском
- 2 нояб
- Пророссийские хакеры получили информацию о чиновниках офиса Зеленского
- 1 нояб
- «Гиацинт-С» уничтожил вражеский пункт управления БПЛА. Лучшее видео из зоны СВО
- 1 нояб
- Гвардейцы-разведчики зачистили опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
87%
Нашли ошибку?