«Ураган» нанес удар по скоплению боевиков ВСУ на красноармейском направлении

Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» 385-й гвардейской артиллерийской бригады группировки войск «Центр» нанес удар по району сосредоточения формирований ВСУ на красноармейском направлении СВО. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Получив разведданные, расчет оперативно занял огневую позицию, навел установку и выпустил залп 220-мм реактивных снарядов по площадной цели на дальности до 32 км. Мощные детонации и разлет осколков по широкой территории привели к разрушению укрытий, поражению значительной части живой силы ВСУ, что помогло для дальнейшего продвижения штурмовиков.

Выполнив боевую задачу, расчет оперативно сменил огневую позицию, что снизило риск ответного удара ВСУ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

