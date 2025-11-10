«По поддельным документам»: криминалист предположил, куда могли сбежать Усольцевы

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 224 0

Одна из возможных причин побега — необходимость погашения крупных кредитов.

Зачем Усольцевы отправились в красноярскую тайгу

Фото: Telegram/ДПСО «ЛизаАлерт» Красноярского края/nlizaalert24krsk

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Криминалист Игнатов: Усольцевы могли покинуть РФ через третьи страны

Криминалист Михаил Игнатов заявил в беседе с NEWS.ru, что семья Усольцевых, исчезнувшая в тайге Красноярского края, могла заранее спланировать побег за границу. По его словам, супруги могли направиться в США, воспользовавшись программой воссоединения семьи, чтобы перебраться к сыну Сергея Усольцева от второго брака.

«Самые удобные для них в этом плане — Монголия и Казахстан. Могу предположить, что они улетели по поддельным документам», — отметил Игнатов.

Он также не исключил, что Усольцевы могли запросить политическое убежище в США. По словам криминалиста, одной из возможных причин побега могла стать необходимость срочного возврата крупных кредитов, взятых на нужды завода, срок оплаты которых истекал 14 ноября.

Напомним, что 64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя супруга и пятилетняя дочь пропали в конце сентября, отправившись в поход в район горы Буратинка в Красноярском крае. После того как семья перестала выходить на связь, было возбуждено уголовное дело.

Среди версий исчезновения рассматривались нападение животных, контакт со старообрядцами и намеренный отъезд за границу. Волонтеры обследовали лес и заброшенные домики, но следов семьи не обнаружили. Следствие продолжает проверку всех возможных сценариев пропажи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.23
-0.15 93.84
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:14
В результате взрыва в Индии погибли восемь человек
19:05
Ветеран войны из Лос-Анджелеса застрелил напавшего на него обнаженного мужчину
19:00
В «Городе грехов»: Диброва и Спиридонову заподозрили в участии в подпольной вечеринке в Москве
18:54
«Вера помогла нам выжить»: девушка «без мозга» отметила 20-й день рождения
18:51
Лукашенко призвал не отказываться от городских телефонов
18:46
«Палата похожа на тюрьму»: 14-летняя девочка умерла в психиатрическом отделении

Сейчас читают

Лариса Долина обращалась за госзащитой после угроз убийством
Финальный акт года: что принесет знакам зодиака ретроградный Меркурий в ноябре 2025
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году