«По поддельным документам»: криминалист предположил, куда могли сбежать Усольцевы

Криминалист Игнатов: Усольцевы могли покинуть РФ через третьи страны

Криминалист Михаил Игнатов заявил в беседе с NEWS.ru, что семья Усольцевых, исчезнувшая в тайге Красноярского края, могла заранее спланировать побег за границу. По его словам, супруги могли направиться в США, воспользовавшись программой воссоединения семьи, чтобы перебраться к сыну Сергея Усольцева от второго брака.

«Самые удобные для них в этом плане — Монголия и Казахстан. Могу предположить, что они улетели по поддельным документам», — отметил Игнатов.

Он также не исключил, что Усольцевы могли запросить политическое убежище в США. По словам криминалиста, одной из возможных причин побега могла стать необходимость срочного возврата крупных кредитов, взятых на нужды завода, срок оплаты которых истекал 14 ноября.

Напомним, что 64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя супруга и пятилетняя дочь пропали в конце сентября, отправившись в поход в район горы Буратинка в Красноярском крае. После того как семья перестала выходить на связь, было возбуждено уголовное дело.

Среди версий исчезновения рассматривались нападение животных, контакт со старообрядцами и намеренный отъезд за границу. Волонтеры обследовали лес и заброшенные домики, но следов семьи не обнаружили. Следствие продолжает проверку всех возможных сценариев пропажи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.