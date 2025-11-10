Синоптик спрогнозировала теплую погоду в середине недели в Москве

Однако, уже с пятницы столбики термометров начнут опускаться.

Какая погода будет в Москве с 10 ноября

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Уже на этой неделе жителей Москвы ожидает теплая погода, температура поднимется выше климатической нормы, достигая отклонения в 4–5 градусов. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в разговоре с «Известиями».

«Преобладающие минимальные показатели в начале недели в Москве — +4…+6 градусов, максимальные температуры — +11 градусов. В последующие дни, может быть, даже самым теплым будет четверг, благодаря теплому сектору следующего Атлантического циклона», — пояснила специалист.

По словам Поздняковой, в этот день минимальные температуры составят от +2 до +4 градусов, а дневные показатели — от +4 до +6 градусов, что на 4 градуса выше нормы.

Однако уже начиная с пятницы погода начнет меняться. Ветер будет усиливаться, а температурный фон понижаться. В ночное время термометры впервые за этот период могут показать слабоотрицательные значения до –1 градуса, но дневная температура в пятницу еще сохранится в пределах от +3 до +8 градусов.

